 

Армения заявила о наступлении Азербайджана на юге Карабаха

13.12.2020, 3:02, Новости дня

В министерстве обороны Армении сообщили, что Азербайджан возобновил наступательные действия на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд.

«Азербайджанская сторона 12 декабря возобновила наступление в направлении населенных пунктов Хин Таглар и Хцаберд Республики Арцах (самоназвание Карабаха – прим. ВЗГЛЯД)» – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Подразделения карабахской Армии обороны «предпринимают соразмерные действия», добавили в министерстве.

Эти два армянских села оказались анклавами, вся остальная Гадрутская область находится под контролем ВС Азербайджана.

В Минобороны РФ подтвердили, что режим прекращения огня впервые нарушен в Нагорном Карабахе с момента завершения боевых действий и начала миротворческой операции.

«Российским контингентом миротворческих сил продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. На двадцати трех наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. 11 декабря зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.

Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши.



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