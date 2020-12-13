 

Мнение: Патрик Ланкастер о протестах против Пашиняна

13.12.2020, 2:52, Разное

Военкор Патрик Ланкастер о протестах против Пашиняна в Армении 8-11 декабря. Каждый день в Ереване оппозиция требует ухода Пашиняна с основным лозунгом "Никол – уходи!".

Сегодня президент Армении встретился с оппозиционным "премьер-министром" Вазгеном Манукяном для обсуждения путей выхода из политического кризиса охватившего Армению после проигранной войны.
В целом, оппозиция пытается сковырнуть Пашиняна почти тем же самым способом, с помощью которого он прорвался к власти. История не лишена иронии.

PS. Стоит отметить, что в Карабахе в результате боестолкновения были убиты 2 азербайджанских солдат и ранены несколько армянских военных. Бой произошел в Гадрутском районе, где у армян сохранились определенные позиции, которые Азербайджан не успел или не смог захватить во время войны.
Очевидно, прощупывают, можно ли под шумок еще чего-нибудь отжать у армян. Но в этот раз не сложилось. Что не отменяет повторения таких попыток в будущем.

Источник: Colonel Cassad



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