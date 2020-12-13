 

В США коронавирус обнаружили у леопардов в зоопарке

13.12.2020, 2:34, Новости дня

У трех леопардов из зоопарка в американском Луисвилле (штат Кентукки) обнаружили COVID-19. Об этом в видеообращении в Facebook сообщил 11 декабря директор зоопарка Джон Вальчак.

По его словам, сначала инфекцию подтвердили у самки, позже – еще и у двух самцов. Клички заразившихся животных – Меру, Кимти и Ниси. 

Трех леопардов протестировали на коронавирус после выявления у них симптомов респираторного заболевания, отметили в инспекции здоровья животных и растений министерства сельского хозяйства США.

“Ожидается, что все три леопарда полностью выздоровеют. Предполагается, что они заразились от бессимптомного сотрудника, несмотря на принятые в зоопарке меры предосторожности”, – говорится в сообщении ведомства.

На сайте зоопарка рассказали, что другие животные не проявляют симптомов, похожих на COVID-19.

По данным CNN, леопарды стали шестым видом животных, у которых после контакта с человеком выявили коронавирусную инфекцию.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 12 декабря в США выявили более 15,9 млн случаев коронавирусной инфекции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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