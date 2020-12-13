 

“На каждом патроне кто-то зарабатывает”. Кривонос объяснил, почему в Украине нет завода боеприпасов

13.12.2020, 2:34, Новости дня

Завода по производству боеприпасов в Украине нет из-за коррупции. Такое мнение заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос выразил “Обозревателю” в интервью, фрагмент которого был опубликован 12 декабря.

По его словам, в 2015 году он побывал на подобном заводе в Литве, построенном за семь месяцев за €28 млн, и попытался поднять вопрос о строительстве такого предприятия в Украине.

“А потом один мощный дядечка на ушко сказал: неужели вы не понимаете, пока на каждом патроне, который завозится в Украину, кто-то зарабатывает, вы никогда не построите этот завод”, – рассказал Кривонос.

Он считает, что для украинских чиновников “сначала кошелек, а потом Родина”, хотя сумма в €30 млн “не слишком велика для государства”.

В мае 2017 года о необходимости строительства завода по производству боеприпасов говорил на тот момент министр обороны Украины Степан Полторак. “Вооружения и техники у нас на сегодня достаточно. На перспективу – нам необходимо строить свой завод для создания запасов”, – заявил он.

В январе того же года в концерне “Укроборонпром” заявляли, что при наличии финансирования готовы за 18 месяцев ввести в строй предприятие по производству патронов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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