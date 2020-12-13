Intel планирует вернуться к процессорам поколения Sapphire Rapids

13.12.2020, 2:28, Новости дня

На одном из фото, опубликованных компанией Intel, можно разглядеть серверный процессор Sapphire Rapids. Изображение настолько подробное, что эксперты даже сделали вполне определенные выводы относительно конструкции устройства.

В частности, специалисты утверждают, что процессор создан на основе нескольких кристаллов по технологии 10 нм. Речь идет о модели Enhanced SuperFin, отмечают они.

Также стало известно, что американский производитель выпускает по данной технологии три вида процессоров. Среди них не только серверные, но и обычные – для популярных гаджетов серии Alder Lake. Судя по всему, однокристальные системы не позволили компании выпустить устройства достаточной мощности. Поэтому вернулись к идее многокристальности.