Специалисты рассказали, как сохранить батарею смартфона

13.12.2020, 2:28, Новости дня

Прежде всего, специалисты не советуют полностью разряжать аккумулятор. Чтобы затем его зарядить на 100%. Наоборот, батарея прослужит дольше, если на нее чаще подавать ток, даже если уровень зарядки повышать всего на несколько процентов.

Забудьте о показателе 100%, советуют эксперты. Достаточно, чтобы батарея наполнилась выше 90%. Не нужно стремиться зарядить аккумулятор полностью. Никогда не оставляйте гаджет на зарядке на целую ночь.

Старайтесь не использовать мобильник, пока он заряжается. Это также пагубно сказывается на батарее. А для того чтобы она не садилась быстрее положенного срока. Не оставляйте открытыми приложения, которые вы не используете в данный момент. Из-за них-то смартфон и потребляет много энергии.