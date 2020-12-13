Мнение: Письмо: “Чертовы часики”

13.12.2020, 2:14, Разное

Это письмо по-субботнему эмоционально, но здесь поднимается важная тема про женские часики.

И несколько мифов вредных про эти женские часики озвучивается.

Которые я предлагаю обсудить.

maarjasaar

Уважаемая Эволюция, спасибо за бесценные знания и возможность написать в рубрику.

Очень много читаю постов про женские часики, но ни разу не встречала ситуацию в письмах, чтобы эти часики тикающие хоть кому-то реально пошли на пользу, даже в долгосрочной перспективе. Зато разрушенных отношений и репутаций — море.

(Выходить замуж и рожать ребенка надо до того, как часики начали тикать или когда они только затикали, это 30 лет примерно. Хорошо, если женщина понимает, что в 30 ее часики начнут тикать и находит мужа чуть раньше, а не строит из себя чайлдфри. В этом случае она не будет в 30+ дергаться от тикающих часиков и не будет в 35+ бегать и искать хоть кого-нибудь, кто согласен, а в 40+ не будет пытаться заскочить в ускользающий поезд хоть каким-нибудь зайцем или уцепиться за товарный вагон. Поэтому часики конечно на пользу тем, кто смотрит на жизнь без короны и знает, что часики затикают, а не закрываются подушкой, когда они начинают тикать, и не прячут от себя, пока те взрываться не начнут. Все как с будильником на работу. Лучше просыпаться до звонка будильника, в крайнем случае по звонку, но не переводить будильник сто раз, в надежде, что время растянется и сон продлится)

Но письма это одно, а ситуации, которые наблюдаю и в которых сама была – другое.

Очень повезет тем, кто родится в то время, когда ученые придумают таблетки, которые гасят эти чертовы часики в момент их появления, а лучше вообще не допустят их возникновения на генном уровне.

(Не понятно, что она имеет в виду. Чтобы погасить часики на генном уровне надо либо продлить способность зачать ребенка до глубокой старости, либо убить такую способность у всех женщин, чтобы другим не было завидно. Ни того, ни другого не будет никогда. Вынашивать здоровых детей все равно будет прерогативой молодых женщин, а не старых, хотя время такой молодости продлится и уже продлилось. Но всегда будут те, которые опоздали и не успели, потому что не смогли в своей короне найти себе мужа до того момента, как часики их закончили тикать)

Нет ничего более губительного для едва начавшихся отношений, у которых есть перспектива семьи и детей. Нет более гнусного и подлого средства для разрушения карьеры девушки/женщины с тикающими часиками.

В то же время, они не появятся никогда, если у нее есть возможность вовремя родить: любит муж и жизнь в достатке.

(Если не получилось родить и уже 45 как автору, надо усмирить свою зависть и просто успокоиться. Нет ничего генетического в таких часиках, это обычная социальная зависть к тем женщинам, у которых есть дети. Надо просто закрыть свою хлеборезку и заняться чем-то другим, полезным, и не будет бомбить. Проблема часиков не должна стоять тогда, когда рожать уже поздно. Часики – для тех, у кого еще есть время и есть возможности. Вот для тех и часики, чтобы не верещали потом как автор)

У меня в 30 лет была жизнь, которой я наслаждалась: перешла работать в иностранную проектную финскую фирму после 8 лет опыта в российской по этому направлению, в красивом тихом месте города, дали отдельный кабинет, занималась проектированием. Меня хвалило руководство. Даже во время испытательного срока меня отправили за счет фирмы на курсы по новым программам и оборудованию.

В планах было: делать быстрее и больше ответственных и сложных проектов. Чтоб больше зарабатывать и купить 2-3 комнатную квартиру, чтоб семью завести. У меня своя 1 комнатная квартирка, сама полностью сделала своими руками ремонт и выплатила вовремя кредиты по ней.

Увлекалась фитнесом, очень сильно следила за весом и диетой. Хорошо выглядела, потому что вес 45 кило при 165 рост.

(45 очень мало при таком росте. Для нормальных процессов в организме женском надо бы хотя бы 50)

все шло нормально, на работу шла с радостью, а с работы/курсов сразу или после тренировки приходила домой и бралась за учебники, и видела свои перспективы, возможности и ограничения.

Но пришло несчастье: однажды я собиралась с работы на тренировку, но шеф уговаривал меня зайти поздравить сотрудницу в соседний кабинет поздравить с днем рождения, я увиливала, но не смогла отмазаться и пришла. У меня уже во время приглашения вдруг возник иррациональный очень сильный суеверный страх пойти, предчувствие фатальной беды, огромного горя, но его слова были убедительны и я пошла, там все мило-приятно болтали, выпили шампанское, поели, и конечно, ни на какую тренировку я не могла уже пойти. Лучше бы на тренировку попала в этот день, пускай и ценой отрыва от коллектива, который бы сразу ими и забылся

Я пошла после этого др с работы домой длинным путем, очень счастливая, окрыленная установившимися хорошими отношениями в коллективе, плюс шампанское, предвкушая любимый учебник за вечерним кофе, но к сожалению, подъехал симпатичный парень на красивой иномарке и предложил до метро подвезти. Ну а я под шампанским, да!

(Автор, пусть это будет худшее несчастье в вашей жизни: шампанское, праздник, симпатичный мужик на иномарке, ваша открывшаяся хлеборезка)

В итоге болтали, довез до дому, я ему понравилась и начались встречи. Мне мерещилось, что я люблю его и это якобы типа взаимно, вцепилась, угождала, про учебники быстро забыла, стали жить вместе и все мои помыслы были как угодить. Гладила костюмы и рубашки, угождала в кулинарии, готовила даже те блюда, которые абсолютно табуированы мне (свинина и прочее) и в том как выходные проводить, на его даче его родителям старалась понравиться (помогала с огородом), и затащила его в брак. Свою маму я не слушала, хотя она и пыталась донести до меня что человек не любит и он эгоист.

(До мужика автор, видимо, жила в хлеву и питалась комбикормом, если обычные бытовые дела потребовали полной перестройки жизни и таких жертв. На самом же деле не из-за глажки костюмов она забросила учебники. Костюмы не стирают и не гладят так часто, их обычно в химчистку сдают. Просто ей захотелось присвоить этого мужика и все его опоры и поэтому она забила на свои)

Я видела, что с ним не будет никогда нормальной семьи и отношений, вообще цели и интересы разные, но часики включили корону Победительницы. Вот надо замуж и детей и все тут!

А моя семья его вежливо прохладно приняла, как и его семья мою, (хотя его мама с папой очень хорошо относились ко мне) и нам не по пути и нет общего, тем не менее 3 года было на эту ошибку истрачено. Хорошо, что я смогла свой страх услышать “не беременей и не рожай от него ни в коем случае”.

(В общем, никаких часиков она и не слушала, хотя они уже громко тикали. Но она не использовала свой шанс и не родила, поэтому до сих пор и осталась бездетной в своем ЗВ)

развелись когда мне 33 года было. На работе сделать карьеру не вышло, влачу лямку просто инженеришки.

(Зато есть кого обвинить в своей бездарности. А если бы он не женился, было бы некого)

Вместо того чтобы после развода искать мужа, или стремиться к нормальному заработку, я 10 лет почти не могу насытиться походами, турами, поездками, музеями, выставками. Как оголодавшая на все это лечу. Потому что из-за часиков прожила 3 года абсолютно не своей жизни. И до сих пор не могу почувствовать, что наверстала упущенное в этом браке.

(А на самом деле она в браке не слышала часиков и после брака 10 лет их не слышала. Тугая на оба уха. Ну и ненужная никому, поскольку “искать мужа” специально не нужно, мужья сами отлично находят жен, на выставках, в походах, где угодно, если женщина привлекательная и вменяемая. Но автор такой рапан, что от нее все мужчины шарахались)

были 3 года назад отношения с хорошим мужчиной,полгода, с абсолютно теми же ценностями и интересами, как у меня, но и их эти проклятые часики наши отношения уничтожили. Письмо про них опубликовано было https://evo-lutio.livejournal.com/731887.html

очень люблю Ваш блог

(Зато мой блог вас, рапаны, не любит. Бесперспективные вы и нытики, нет у вас прогресса, не радуете вы меня)