 

Зарплату Кокорина в «Спартаке» увязали с забитыми мячами

13.12.2020, 2:08, Новости дня

Футболист Александра Кокорина вернет часть зарплаты в пользу клуба «Спартак», если не сумеет забить десять и более мячей в текущем сезоне. Данное условие прописано в контракте.

Кокорин подписал контракт со «Спартаком» 30 июля. Соглашение рассчитано на три года. Из-за травмы нападающий пропускает матч с «Сочи» в 18-м туре РПЛ. Всего он на данный момент принял участие в восьми матчах чемпионата и одном кубковом, забив в них два гола с пенальти, передает «Спорт-Экспресс».

Ранее Виталий Соловчук, выступающий в качестве потерпевшего по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, направил в суд иск о взыскании со своих обидчиков 1 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев содержались в ИК-4 Белгородской области за две драки в центре Москвы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Позже в кафе они избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.



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