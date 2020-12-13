Минюст США запросил информацию о связях сына Байдена с Burisma

13.12.2020, 2:08, Новости дня

Американский минюст запросил по делу в отношении Хантера Байдена, сына «избранного президента» США Джо Байдена, данные о связях Байдена-младшего с украинской газовой компанией Burisma и другими организациями, сообщил источник.

Минюст хочет получить информацию о связях Байдена-младшего примерно с «двумя десятками организаций», включая деловые отношения с Китаем и «другие финансовые транзакции». При этом неясно, является ли работа Хантера Байдена в Burisma центральной частью расследования налоговых дел. По словам источников, предметом расследования в определенный момент становились также возможные преступления по отмыванию денег, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

Напомним, Хантер Байден признал, что американская прокуратура начала расследование его налоговых дел. Президент США Дональд Трамп обвиняет Джо Байдена в коррупции. Он считает, что Хантер Байден «торговал»доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов.