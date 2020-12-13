 

Минюст США запросил информацию о связях сына Байдена с Burisma

13.12.2020, 2:08, Новости дня

Американский минюст запросил по делу в отношении Хантера Байдена, сына «избранного президента» США Джо Байдена, данные о связях Байдена-младшего с украинской газовой компанией Burisma и другими организациями, сообщил источник.

Минюст хочет получить информацию о связях Байдена-младшего примерно с «двумя десятками организаций», включая деловые отношения с Китаем и «другие финансовые транзакции». При этом неясно, является ли работа Хантера Байдена в Burisma центральной частью расследования налоговых дел. По словам источников, предметом расследования в определенный момент становились также возможные преступления по отмыванию денег, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

Напомним, Хантер Байден признал, что американская прокуратура начала расследование его налоговых дел. Президент США Дональд Трамп обвиняет Джо Байдена в коррупции. Он считает, что Хантер Байден «торговал»доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08 / Политика: Индия пытается втянуть Россию в игру против Китая

04.07 / Зеленский отказался комментировать встречу «нормандской четверки» в Берлине

02.09 / Google собирается отказаться от использования 3rd-party cookies

26.06 / Число жертв коронавируса в Москве достигло 3 714

01.12 / Российские миротворцы обеспечили безопасность в Лачинском коридоре

21.07 / Предлагал запретить в РФ оборот доллара. Путин назначил депутата от ЛДПР врио губернатора Хабаровского края

25.06 / Диагностировать болезнь сердца можно по бактериям на языке

28.10 / Заболевший COVID-19 Кличко рассказал о самочувствии

04.08 / Внедорожник на базе Honda Z600 продается на вторичном рынке

24.06 / Подтопления в западных областях Украины превосходят масштабы наводнения 2008 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска