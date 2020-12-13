Мнение: Гадрутский район

13.12.2020, 2:02, Разное

В Армении сообщают о наступлении азербайджанских военных на несколько сел в Гадрутском районе. Армяне расценивают происходящее, как торпедирование трехсторонних договоренностей, так как в них линия фронта зафиксирована “как есть” на момент подписания договоренностей, эти села не входят в переданные Азербайджану районы, а находились под контролем армянской стороны.

В общем-то, ситуация вполне логичная. Азербайджан по праву победителя рихтует напильником линию соприкосновения так, как считает нужным. Заодно проверяя дееспособность российского миротворческого контингента, который вроде бы должен пресекать боевые действия с любой стороны. Формально это так, но в реальности российские миротворцы – это просто демонстрация флага. Воевать они не могут, их функционал – чисто полицейские операции и только.

Раз так – то Азербайджан с чистым сердцем может постепенно “откусывать” небольшие участки, готовя более удобную конфигурацию линии соприкосновения к окончательному решению карабахского вопроса в будущем.

То, что вторая часть карабахской войны состоится, сомнений особых нет.

Эрдоган, кстати, в ходе визита в Баку на парад победы сделал предложение создать в регионе группу из шести государств – Турции, Азербайджана, Ирана, России, Грузии и (по желанию) Армении. Группа должна будет решать региональные вопросы без участия внешних сил.

Предложение Эрдогана – закрепление послевоенного статус-кво. То, что ранее считалось зоной только российских интересов, теперь превращается в зону баланса, а любой баланс всегда можно постепенно сдвинуть в нужную сторону. Тем более, что инструментов влияния у Кремля – два батальона миротворцев с легким вооружением и база в Гюмри. И полностью неподконтрольное воздушное пространство над своими военными в Закавказье.

Раз так, то Азербайджан (видимо, с полного одобрения и подачи Турции) ненавязчиво демонстрирует предел возможностей инструмента Кремля. Вариант “можем повторить” с намеком на войну с Грузией сейчас – не вариант. Грузия в 2008 воевала один-на-один, теперь же ввод российских войск в регион будет означать прямое военное столкновение с Турцией, что, конечно, совсем иная картина. Кремлевские храбро ведут себя со слабыми. С равными и более сильными весь задор и запал куда-то девается и переходит к высказываниям разнообразных пресс-секретарей. Слова стоят недорого, так что пусть говорят.

Действия Азербайджана – это еще и ответ за запрет помидор с яблоками. Вы нам – запреты, мы у вас – территорию. Посмотрим, чей запрет окажется действеннее.