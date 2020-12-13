Трамп не пройдет

13.12.2020, 1:44, Разное

После очередного поражения в Верховном суде у него почти не осталось шансов отменить результаты выборов.

ВС во второй раз в течение одной недели отклонил иск сторонников Трампа. Ведь даже судьи, которых он поместил в высшую судебную инстанцию страны, не заинтересованы поддерживать его требования. Верховный суд доказал еще раз, что принцип разделения властей в США продолжает работать, несмотря ни на что. Интересно, выполнит ли пока еще действующий президент свое обещание признать итоги голосования, когда в понедельник, 14 декабря, выборщики проголосуют за Байдена?

Хотя и спустя 40 дней после выборов Трамп по-прежнему отказывается признавать свое поражение. 14 декабря коллегия выборщиков должна подтвердить своим голосованием тот факт, что в Америке избран новый, 46-й, президент. Для победы необходимо 270 голосов. По подсчетам СМИ и результатам, утвержденным в избирательных комиссиях штатов, у Байдена более чем достаточно этих голосов — 306, у Трампа — 232 голоса.

Меж тем Байден уже формирует команду, в которую входят многие знакомые по временам Обамы лица. Администрация Трампа после значительной паузы пошла на сотрудничество с переходной командой Байдена, официально начав процесс транзита власти.

Тем не менее главный вопрос — кто примет президентскую присягу 20 января 2021 года — все еще не решен. Несмотря на поражения в десятках судов различных инстанций, где представители президента не смогли представить убедительные доказательства массовых злоупотреблений и нарушений на выборах, Трамп продолжает сопротивляться. Одну битву — в Верховном суде США — он уже проиграл.

В ВС обратился генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон с требованием отменить результаты выборов в Джорджии, Пенсильвании, Мичигане и Висконсине (в общей сложности они дают 62 голоса выборщиков). Пакстона поддержали коллеги-прокуроры из 17 штатов, где 3 ноября победил Трамп. Последним, 18-м, к списку присоединился генпрокурор Аризоны, где победил Байден (разница 0,3%, перевес всего в 10 500 голосов). 126 конгрессменов-республиканцев также обратились в высший судебный орган, поддерживая иск. И если бы Верховный суд аннулировал результаты выборов или голоса выборщиков из этих штатов, то Трамп бы победил. Но не случилось.

Последняя надежда Трампа — оспаривание результатов выборов в Конгрессе вместо формального утверждения их итогов 6 января, за две недели до инаугурации 46-го президента.

6 января если хотя бы один член палаты представителей и один сенатор поставят под сомнение результаты волеизъявления в каком-то из штатов, утверждение выборщиков в этом штате потребует голосования в полном составе Конгресса.

Конгрессмен-республиканец Мо Брукс из штата Алабама заявил, что будет оспаривать победу Байдена, однако неясно, присоединится ли к его инициативе кто-то из сенаторов. Например, сенатор-республиканец Ламар Александер из штата Теннесси заявил, что

если в понедельник большинство выборщиков подтвердят победу Байдена, то Трамп должен признать свой проигрыш.

Фото: ReutersКоллегия выборщиков

Ранее Трамп обещал, что признает поражение, если большинство выборщиков проголосуют за Байдена. Но он обманул жителей Америки и рассчитывает продолжить борьбу и после голосования выборщиков, буквально до последнего дня. 74 млн его избирателей верят, что выборы у Трампа «украли». Свыше 81 млн голосовавших за Байдена ждут не дождутся, когда это закончится.

КАК У НИХКто такие выборщики?

Выборщики — представители штатов, их имена предоставляют избирательным комиссиям штатов накануне выборов партийные ораганизации. Выборщиков — 538, по количеству округов, которые, в свою очередь, представляют 50 штатов, а также столичный округ Колумбия, и организуются в соотвествии с количеством жителей по данным переписи населения.

Обычно выборщики — это бывшие или действующие депутаты, представители гражданского общества, заслуженные граждане,

среди них нет чиновников на государственной зарплате.

Отцы-основатели Америки решили, что коллегия выборщиков — это некий компромисс между выборами президента прямым голосованием жителей или только большинством членов Конгресса (без участия обычных граждан). Такая система дает больше прав малонаселенным штатам, лучше действует принцип федерализма, посчитали создатели США.

Как голосует коллегия выборщиков?

Они не собираются в одном месте. Обычно место голосования — законодательные ассамблеи штатов. Причем никаких новых технологий!

Выборщики голосуют по старинке бумажными бюллетенями: один голос за президента и один — за вице-президента.

Голоса подсчитываются, и выборщики подписывают 6 свидетельств с результатами. Каждый сертификат соединяется с сертификатом от губернатора штата с подробным описанием итогов голосования штата. Эти 6 пакетов затем отправляются по почте по разным адресам, на которые указывает закон.

Самая главная копия направляется в Вашингтон на Капитолийский холм председателю Сената, нынешнему вице-президенту М. Пенсу. Это копия, которая должна быть официально засчитана 6 января 2021 года.

Фото: Reuters

В тех штатах, где победил кандидат от демократов 14 декабря (по Конституции — в первый понедельник после второй среды декабря), голосует список выборщиков, представленных заранее Демпартией. Там, где республиканцы, — соответственно их выборщики. В 32 штатах и столичном округе Колумбия выборщики, по закону, обязаны голосовать, как большинство граждан. В июле этого года Верховный суд США подтвердил, что власти штатов имеют право наказать выборщиков, которые нарушают правило. В штатах Мэн и Небраска выборщики голосуют не так, как большинство избирателей в штате, а так, как проголосовали в их избирательном округе. В этом году два выборщика из Невады должны голосовать за Трампа, а один (второй избирательный округ) — за Байдена. Генпрокурор Небраски входит в число тех 18, кто обратился в Верховный суд, поддержав Трампа.

В истории не раз бывали случаи, когда выборщики голосовали вопреки воле большинства избирателей своих штатов (таких называют «бесчестными выборщиками»), но ни разу их голосование не повлияло на результат президентских выборов. Попытки представителей Трампа через суд добиться в четырех главных «колеблющихся» штатах замены выборщиков-демократов на выборщиков-республиканцев из-за якобы имевших место «массовых злоупотреблений» не увенчались успехом.

Но Дональд Трамп, «скромно» называющий себя «стабильным гением», похоже, просто физически и ментально не способен признать факта своего поражения.

То, что нынешняя ситуация разрушает авторитет института американских выборов, то, что в результате над Америкой откровенно издеваются в тех странах, где граждане голосуют в багажниках автомобилей, а нужные результаты могут достигать 143%, нынешнего главу Белого дома волнует меньше всего. Он надеется, что 6 января в Конгрессе удастся скомпрометировать итоги голосования выборщиков.

Александр Панов

собкор «Новой», Вашингтон