 

Степанов заявил, что, если в Украине не будет ограничений в январе, локдаун придется объявлять в феврале

13.12.2020, 1:40, Новости дня

Если в январе в Украине не объявить карантин, в феврале придется вводить локдаун. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил 12 декабря в эфире телеканала “Украина 24”.

“[В таком случае] нам придется гарантированно экстренно делать в феврале [локдаун] на фоне большого роста заболеваемости”, – сказал он.

По словам министра, ограничения, которые запланированы на январь, он бы не называл локдауном.

“Это достаточно жесткий карантин. Если локдаун в том виде, в котором его вводили европейские страны, то, например, во Франции ты не мог выйти из дома, не заполнив форму. Комендантский час, не больше одного километра от дома – это да, это локдаун. У нас же есть определенные сектора экономики, которые закрываются, более того, по инициативе президента выделяются денежные компенсации”, – объяснил Степанов.

Ранее он рассказывал, что эпидограничения в январе необходимы, чтобы снизить рост заболеваемости COVID-19 перед началом сезонной заболеваемости гриппом.

9 декабря Кабинет Министров Украины продлил национальный карантин до 28 февраля 2021 года с ограничениями “оранжевой” зоны эпидемической опасности. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать “карантин зимних каникул”.

По состоянию на 12 декабря в Украине подтверждено 885 039 случаев коронавирусной инфекции, из них 12 811 – за последние сутки. Скончалось 14 998 пациентов с COVID-19, выздоровел 494 001 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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