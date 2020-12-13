Эксперт Роскачества рассказала, когда смартфон может тайно делать видеозаписи

13.12.2020, 1:34, Новости дня

По словам эксперта Роскачества Эльвины Насибулиной, ни один мобильный гаджет с официальным программным обеспечением не может делать звуко- и видеозаписи в тайне от своего хозяина. Однако устройство действительно сможет подслушивать и подглядывать, если его заразить специально созданным для этих целей вирусом.

Обычно такие вирусы пытаются установить на смартфоны пользователей вместе с внешне безобидным приложением, отмечает специалист.

Сомнения должны вызвать те программные продукты, которые первым делом запрашивают разрешения на доступ к видеокамере. Вам важно понять, с какой целью делается такой запрос? Если приложение не собирается использовать микрофон и съемочный модуль, но ему нужно получить к ним доступ, можно делать выводы.