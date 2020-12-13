Мнение: Письмо: “Видела его интерес”

13.12.2020, 1:20, Разное

Недавно мы пытались играть в игру, как вел бы себя автор письма, если бы вдруг стал нерыбой.

Но если бы автор вдруг стал нерыбой, он бы все равно последовательно продолжал бы линию, начатую в бытность рапаном, потому что это никуда не делось бы, это бы уже сформировало контекст.

Чем раньше вы начнете себя вести в отношениях не как рапаны, тем лучше. Но с каждым вашим неверным шагом, у вас остается все меньше шагов, и вы должны это учитывать.

Попробуем на примере этого письма?

mashutsa

Здравствуйте, Эволюция,

Отправляю вам свою историю для разбора.

Мы встретились в сентябре в Стамбуле – городе, который я никогда не планировала посетить до пандемии. Майк казался мне веселым и полным энергии. До Стамбула он застрял в Киото из-за пандемии. Для многих Стамбул стал единственным местом, куда можно было приехать, жить и работать удаленно.

Мы как-то сразу стали проводить много времени вместе: поездки загород на машине, прогулки по городу и ужины дома. Я уехала по делам в Россию в конце сентября, он поехал в Америку навестить семью. Мы продолжали переписываться и созваниваться. Я планировала снова приехать в Стамбул на зимовку, а он не хотел оставаться в Америке и уже нашел квартиру в Стамбуле.

Будучи в Америке, он мне часто звонил, говорил, что у нашего с ним знакомства есть потенциал и ему хотелось бы посмотреть куда это все приведет. Я видела его интерес и мне хотелось снова встретиться и дальше продолжить общение.

(Так как дальше парень даст обратный ход, очевидно, что уже во время этого общения автор вела себя как Штурман и рапан. Будь вы нерапан, а еще лучше нерыба, ваши отношения с самого начала развиваются в вашу пользу. Но здесь мы не имеем возможности проанализировать, что именно автор делала неверно, потому что она не рассказывает. Вот разве что по его словам о потенциале заметны ее щипцы. Кто объяснит, почему заметны?)

Когда я забронировала квартиру для себя в Стамбуле на начало декабря, Майк проявил мало энтузиазма на этот счет и я поняла, что он как-то уже и не сильно рад моему приезду. Я немного расстроилась, но подумала, что все равно проведу там хорошо время с подругами, которые планировали ко мне приехать, и постараюсь встретить там каких-то еще друзей.

(Он явно не спрашивал ее, собирается ли она приехать, не торопил и не приглашал. Зато она поспешила сообщить ему, что забронировала квартиру. Наверняка и во всем остальном паровозила. Откуда это понятно?)

За несколько дней до моего полета он мне позвонил, и состоялся примерно такой диалог:

Майк: У меня возникло такое чувство, что ты приезжаешь из-за меня, и я чувствую какое-то давление по этому поводу. И я не знаю, хочу ли снова с тобой встретиться.

Я: Нам совсем не обязательно снова видеться, и у меня в городе запланированы другие дела, кроме встречи с тобой.

(Она не слышит, что он говорит ей. Ей кажется, что он делится с ней сомнениями, как если бы он говорил со своими внутренним голосом. Но он обращается к ней и буквально сообщает ей, что видеть ее он не хочет. Понятно, что из обращения к человеку всегда надо отнимать вежливость? Как звучала бы его фраза, если бы она смогла перевести ее адекватно? И если бы она смогла перевести ее адекватно, как она должна была бы ответить ему?)

Майк: да, я думал, почему я не был рад твоему возвращению, и пытался понять, что не так. И, может быть, нам стоит сохранить это как хорошее воспоминание, и наша история исчерпала себя. Встреча с тобой была ярким событием сентября, но теперь я чувствую, что не рад твоему приезду, и, возможно, нам стоит просто оставить все как есть.

Я: Я ждала нашей встречи, но что поделать …

(Он повторяет ей то же самое, но еще в более грубой форме, уже без вежливых сомнений. Он говорит ей буквально: оставь меня в покое, не хочу тебя знать. А она ему о том, как она ждала… Напишете, как переводит слова мужчины корона автора для нее. И как она должна была ответить, если бы смогла услышать их адекватно)

Я подумала, что может быть он перевложился и наговорил много слов и признаний, которые не хотел на самом деле говорить и теперь у него пропало желание. Через несколько дней он мне написал длинное голосовое сообщение, суть которого сводилась к следующему:

Майк: Если тебе показалось, что я не хочу тебя видеть – то это не так. Я ищу что-то постоянное (или устойчивое), но не слишком сумасшедшее. Я чувствую, что когда проводишь много времени с кем-то и потом снимаешь ногу с педали газа, то оказываешься в каком-то таком промежуточном состоянии. Дай мне знать, если хочешь встретиться.

Я не поняла, о чем таком “устойчивом, но не сумасшедшем” он говорил. Казалось, что он просто хотел замять свои слова, сказанные ранее.

(Она поняла, что он хотел замять свою грубость и сказать, что она не настолько ему противна, чтобы он не мог бы согласиться на встречу, если она так сильно ждала этой встрече, как разнылась в тот разговор. Она все поняла. Но поместила свой фокус под короной на его колпачок. Опишите этот колпачок)

Поэтому я ему написала такой ответ спустя несколько дней, который сейчас мне кажется щипцами:

“Я ждала встречи с тобой, но твои слова все изменили. Нельзя просто что-то сказать однажды, поменять свое решение и взять свои слова назад на следующий день и вести себя, как ни в чем не бывало.”

(Это конечно и есть щипцы и слив. Она пишет, что у нее осталась сильная боль от его прошлых слов и он должен теперь что-то еще добавить, а не просто замять)

Спустя пару дней я получила от него ответ:

“Я не говорил, что мы не должны встречаться, но если ты это так поняла, я понимаю.”

(Он пишет ей, что если у нее сильная боль, он тут ни при чем)

Я поняла это так, что он не хочет меня куда-то звать или признавать, что поторопился сказать глупость ранее. Я подумала, что что-то ему доказывать или вступать в перепалку будет глупым и это все превратится в собачий лай.

(Она считает, что он сказал глупость, Глупыша, но не хочет это признать, вдвойне Глупыша. И сейчас она попытается ему помочь)

И я ответила:

“Думаю, ты был прав, говоря, что нам следует оставить наше знакомство хорошим воспоминанием.”

(Она хотела намекнуть ему, что он потерял. Она ждала, что он будет отказываться, но он облегченно вздохнул. И она действительно ответила нормально. К счастью. Закрыла тему. Хотя планировала наоборот ее открыть)

Через пару дней я получила ответ:

“Совершенно справедливо. Мне действительно нравилось проводить с тобой время, и я не хочу, чтобы ты думала иначе.”

(Он все время пропускает несколько дней, чтобы у нее не возникло ощущения активной переписки, чтобы переписка затухла сама)

Мне бы хотелось понять, как можно было грамотнее повести себя в этой ситуации.

(Друзья, расскажите автору, как ей надо было ответить на первое, и если не успела, то на второе и на третье)