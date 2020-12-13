В РПЦ назвали причину непрочности семей

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13.12.2020, 1:14, Новости дня

Церковь не благословляет незарегистрированные союзы, опыт отношений до свадьбы мешает создавать долгосрочные браки, сообщил митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

Строгие церковные правила в отношении брака священнослужитель объяснил тем, что в светской жизни молодые люди приобретают не только сексуальный опыт, но и опыт отказа от отношений, если вступают в связь до венчания. Иларион напомнил, что Церковь не благословляет незарегистрированные союзы из-за отсутствия каких-либо обязательств, передает «Говорит Москва».

Напомнил, в феврале протоиерей Димитрий Смирнов сравнил женщин, проживающих с мужчинами в незарегистрированном браке, с «бесплатными проститутками».

Многие сочли это высказывание оскорблением, однако протоиерей не стал извиняться, подчеркнув, что ни о ком не говорит персонально, а заявление вызвано жалостью к женщинам.

Также священнослужитель заявил, что СМИ исказили его слова о недопустимости гражданского брака. При этом глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения за слова Смирнова, а в патриархии протоиерею посоветовали правильно употреблять термины.

В августе стало известно, что протоиерей Димитрий Смирнов освобожден от должности по состоянию здоровья.



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