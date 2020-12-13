Мнение: «Если драка неизбежна, бить надо первым…»?

13.12.2020, 1:10, Разное

Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные возобновили наступление на юге Нагорного Карабаха.

В ответ президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в нарушении перемирия: «Сейчас там находятся российские миротворцы, которые приступили к работе. Ситуация относительно стабильная. Однако сейчас мне сообщили, что вчера либо армянские боевики, либо остатки так называемой армянской армии совершили теракты».

Азербайджанские СМИ добавили подробностей, написав, что накануне в населенном пункте Гадрут «армянские военные совершили вооруженную провокацию против военных Азербайджана». В результате один солдат получил ранение.

Минобороны Нагорного Карабаха тоже поделилось подробностями. 11 декабря около 20:40 «противник предпринял попытку нападения в направлении одной из боевых позиций, дислоцированных на южном направлении Армии обороны. В результате перестрелки ранения получили трое резервистов. Их жизни опасность не угрожает».

Минобороны России отреагировало нейтрально, никого конкретно не обвинив, но сообщив, что в Нагорном Карабахе впервые с момента завершения боевых действий нарушен режим прекращения огня: «11 декабря зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе».

Что происходит? Почему накаляется обстановка? Вроде бы договорились о мире, миротворцев из России перебросили, но кому-то, явно, неймется…

Неужели президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прилетавший в Баку на парад, убедил президента Азербайджана Ильхама Алиева, что надо действовать? Что перемирие временное и очень хрупкое, что «большая драка неизбежна»? А если драка неизбежна, то надо прислушаться к Путину?

Или ни Алиев, ни Эрдоган, ни тем более Путин непричастны к обстрению ситуации в Нагорном Карабахе? И там орудуют или неподконтрольные властям армянские боевики, или какая-то третья сила, которой не нужен мир в многострадальном регионе Азербайджана?

На снимке: Российские миротворцы в Нагорном Карабаха. Фотография отсюда