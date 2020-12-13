Мнение: Казнь интернет-подстрекателя

13.12.2020, 1:04, Разное

В Иране по приговору суда повесили главного редактора интернет-портала Amad News Рухоллу Зама.

Персонаж длительное время вещал против Ирана из Франции, но в ходе операции КСИР в 2019-м году, его заманили на территорию Ирака, откуда сотрудники Корпуса Стражей Исламской Революции выкрали его и вывезли в Иран для суда. Очень напоминает операции советских спецслужб против белогвардейцев, которые занимались организацией терактов на территории СССР. Сразу можно вспомнить похищение сотрудниками ОГПУ генерала Кутепова, который помер по дороге, так и не доехав до СССР., где его ожидал суд и расстрел. КСИР как видим, не отстает в таких вопросах от отечественной "Кровавой Гэбни" по проведению операций против врагов государства за границей.

Основными пунктами обвинения стали сотрудничество со спецслужбами США, Франции и Изралия, а также подстрекательства к протестам против властей в 2017 году посредством телеграм-канала с аудиторией более 1 млн. человек, где они призывал к массовому неповиновению и нападениям на сотрудников полиции и службы госбезопаности, во время которых в 2017 году были погибшие и среди силовиков и среди протестующих. В целом, классический провокатор на подкорме у западных спецслужб, типа того же Путило, который с помощью польских спецслужб ведет с территории Польши ТГ-канала Nexta, где занимается тем же самым, чем занимался повешенный сегодня персонаж. Может и он однажды встретится с сотрудниками КГБ Белоруссии. Это была бы весьма интересная и поучительная встрача, с оглядкой на наличие в Белоруссии смертной казни.

Могу предположить, что убийство Фахризаде ускорило казнь Зама, тем более, что несколько человек по этому делу были арестованы и по их поводу заявлялось о возможном предательстве и пособничестве ликвидаторам физика-ядерщика.

Так что это не только казнь предателя и подстрекателя, но и наглядный пример другим, как поступают с предателями. У КСИР длинные руки.