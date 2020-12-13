 

Мнение: О потере Россией целого Севастополя

13.12.2020, 1:02, Разное

Что ж, можно провести внезапную спецоперацию и раздать участникам палевные медали за успех. Можно прикрыться фиговым листочком правовых процедур и апеллировать к Vox populi. Можно выслать всех несогласных и повсюду развешать национальные влаги. Но…

Для остального мира, цивилизованного, это ровным счётом ничего не изменит. О чём напоминать он будет практически в каждой мелочи. Как на заглавном фото.

Но у потери Севастополя есть и ещё одно измерение. Человеческое.

В этом году #Россия стремительно теряет население. Да, не она одна, но пусть с европейской сверхсмертностью разбираются европейцы, с американской – американцы. А мы – о своём, о больном.

Уже не секрет, что российский Оперштаб по борьбе с CoVID-19 даёт недостоверную статистику. Заниженную. Постфактум картина происходящей популяционной катастрофы видна только по данным ЗАГС, заметно отстающим. По ним, превышение числа смертей в России за январь – октябрь 2020 г. над тем же периодом 2019 г. – 151 тыс. чел. Только за октябрь – на 48 тыс. чел. Помня, что происходит в ноябре – декабре, можно ждать ещё не меньше 250 тыс. чел. до конца года.

Итого 400 тыс. Население крупного областного центра. Например, Севастополя (448 тыс. чел). Наивно спрашивать: а может, это #карма и воздаяние?

И совсем не наивно спрашивать со всех и с себя: а что я/мы сделали, чтобы избыточных смертей было хотя бы чуть меньше?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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