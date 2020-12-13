 

Российских пенсионеров предупредили об изменениях с 2021 года: Государство обеспечивает выживание

13.12.2020, 0:06, Разное

Министерство финансов и Центробанк представили годом ранее гарантированный пенсионный план. Согласно концепции, россияне будут добровольно отчислять до 6% из заработной платы в негосударственный пенсионный фонд. Таким образом граждане смогут самостоятельно увеличить размер будущих выплат.

По мнению эксперта, новая система подразумевает, что россияне будут сами заботиться о своем будущем, государство же обеспечивает им лишь физиологическое выживание. “Спасение утопающих – дело рук самих утопающих”, – заявил Алексей Зубец в комментарии “Московскому комсомольцу”.

Дело в том, что в России нет никаких гарантий долгой устойчивости таких накоплений. Как отметил экономист, в ближайшие полгода-год граждане еще могут представить, что будет с ситуацией в стране и с их личными деньгами, дальнейшие перспективы системы туманны.

Большинство граждан боятся кризисов и банкротств через десять-двадцать лет. Зубец рассказал, что во многих странах жизнь пенсионеров защищают программы со смешанным, государственно-частным участием. В России же пока нет такого механизма. А, значит, что ждет пенсии в 2021 году, говорить пока трудно.



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