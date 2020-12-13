«Просто я умею проходить сквозь стены»

13.12.2020, 7:25, Разное

В интернете можно найти десятки статей о людях, обладавших потрясающей способностью проходить сквозь стены. Все статьи грешат общим недостатком – отсутствием конкретных данных: имен, фамилий, дат. Знакомьтесь, Януш Квалежек. Его необычная способность не только была документально зафиксирована, но и изучалась в научной лаборатории.

Случай у ж/д путей

Конец XIX века, Польша. Возле железнодорожных путей мальчишки играют в футбол. Пнутый кем-то мячик оказался на рельсах. Разгоряченный игрой 10-летний пацан бросился за мячом, не обращая внимания на приближающийся поезд: «Успею!» Оказавшись на путях, он наклонился, схватил мяч, выпрямился – прямо на него надвигался локомотив в клубах пара. Наблюдавших за всем этим футболистов охватил ужас.

Когда состав прошел, они увидели своего товарища, стоявшего по ту сторону рельсов с мячом в руках «Молодец, успел!», – восторженно хлопали они приятеля по спине. Януш улыбался и не знал, что отвечать – уж он-то точно был уверен, что как раз не успел.

Пропавшие удочки

Прошло два года. «Янек, негодник! Ты взял мои удочки?!» – «Не брал, деда, честное слово, не брал!» Но дед не поверил и запер непослушного внука в чулане. Мальчишка был просто в ярости – ну не брал он тех удочек! А сегодня они всей компанией собирались идти на Вислу купаться и Казимеж обещал принести и показать новый американский ножик, который отец ему подарил, в ножике четыре лезвия, шило и ножницы! Януш метался по чулану как тигр. В недавно прочитанной им книге о Давиде Сасунском армянский богатырь Мгер младший в гневе взял и ушел в скалу. «Матка Боска!», – мальчишка бросился на стену… и оказался снаружи.

Вскоре родители перестали наказывать своего сына, запирая его в чулан – мальчишка непонятным образом каждый раз умудрялся выбираться из него. Пробовали запирать в баню – тот же результат. Родители махнули рукой и вычеркнули домашний арест из видов наказаний.

«Проникающий сквозь стены»

В 1905 году 25-летний Януш Квалежек был задержан полицией за участие в забастовке и препровожден в тюрьму. Прошли четыре дня, и на стол начальника тюрьмы лег документ, что «арестованный Януш Квалежек за нарушения внутреннего распорядка был посажен в карцер, откуда непонятным образом исчез». Его поймали, снова посадили в тюрьму – и он снова «сбежал». Квалежек заработал репутацию «человека, проникающего сквозь стены» и стал героем газет.

В 1922 году судьба свела Квалежека с польским физиком-теоретиком Генрихом Шокольским. Встреча произошла в тюрьме (а где же еще!). Квалежека постоянно задерживали то по подозрению в краже, то как грабителя – Януш шутил, что это таким образом он расплачивается за свой дар, преподаватель университета Шокольский был задержан за участие в студенческих волнениях.

Польский ученый заинтересовался необычным сокамерником и как и все, задал вопрос, как тому удается сбегать из тюрем? Услышав в ответ «просто я умею проходить сквозь стены» не стал смеяться, а воспринял слова всерьез. Этим он и подкупил Квалежека.

Пан Шокольский среди своих коллег имел славу чудака от науки, его интересовали явления, которые наука объяснить не могла и потому не признавала: полтергейст, телекинез, переселение душ и пр. Он все расспрашивал и расспрашивал своего сокамерника: а что тот чувствует, когда проходит сквозь стену? Натощак он это делает или с полным желудком? В любое ли время года и суток он может проходить сквозь стены? Зависит ли это от его настроения? И в конце концов попросил Януша продемонстрировать свои способности. В ту же ночь заключенный Квалежек пропал в очередной раз, а Шокольский своими глазами увидел, что пройти сквозь стену возможно.

Когда ученого освободили, он нашел Квалежека и пригласил в свою лабораторию для участия в изучении феномена телепортации. Януш согласился.

Исследования Шокольского

Квалежек проходил сквозь стену в присутствии Шокольского и его лаборанта Адама Станкевича десятки раз. Ученый зафиксировал, что во время опытов у испытуемого менялись температура тела, сердечный ритм. «Уходя», он оставлял на стене жировой отпечаток своего тела, как человек оставляет на предметах отпечатки своих пальцев или своей ладони. Квалежек проходил сквозь дерево, кирпич, бетон и все прочие материалы, за исключением стекла.

Ученый выдвинул теорию, что Квалежек обладает способностью создавать вокруг себя определенное поле, в пределах которого материя меняет свои свойства. Однако ни один из многочисленных приборов не зафиксировал проявлений этого «Х-поля», как назвал его ученый.

Шокольский был в восторге, и планировал целую серию экспериментов, но исследование не было завершено. Однажды Квалежек вошел в стену и с обратной стороны не вышел. Видимо, поляк споткнулся между мирами и остался там навсегда.