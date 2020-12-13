 

Знаменитости, которые «повстречались» с призраками

13.12.2020, 7:15, Разное

В существование потустороннего мира верят далеко не все. Однако знаменитости из следующей подборки столкнулись с полтергейстом в собственной жизни и не побоялись об этом рассказать.

Леди Гага

Одна из самых эпатажных представительниц мировой эстрады Леди Гага уверяет, что много лет ее преследует призрак по имени Райан. Певица уже привыкла к такому «соседству», но признается, что иногда ей становится от этого не по себе.

Рикки Мартин

В 2008 году музыкант приобрел особняк в Майами-Бич и сразу же узнал о том, что там живет привидение, которое против любых перестановок и ремонта. Не трудно догадаться, что Рикки Мартин отнесся к этой информации скептически и начал переделывать интерьер дома. Однако в итоге ему пришлось продать приобретенное имущество, поскольку призрак устраивал «дебоши» и над головой артиста регулярно летали столовые предметы.

Кейт Уинслет

Звезда «Титаника» Кейт Уинслет купила дом в Лондоне, несмотря на то, что все вокруг твердили о нечистой силе, которая там обитает. Спустя время актриса перепродала особняк коллеге по цеху Гвинет Пелтроу и та, чтобы очистить жилище от потусторонней силы вызвала специалистов из центра Каббалы.



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