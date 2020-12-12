 

“На хрен нам сбалансированный бюджет, если мы не выживем?” Степанов рассказал о разговоре с главой Минфина

12.12.2020, 23:52, Новости дня

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что постоянно общается с министром финансов Сергеем Марченко по поводу государственного бюджета. Об этом глава Минздрава сообщил педиатру Евгению Комаровскому в интервью, которое было опубликовано на YouTube-канале врача.

По словам Степанова, с Марченко он пребывает в “жестком рабочем сопротивлении” по вопросу финансирования медицины.

“Ему нужен сбалансированный бюджет, а мне нужно выжить… Он считает, наверное, что у него есть задача сделать этот сбалансированный бюджет. Я говорю: “Сережа, на хрен нам нужен этот сбалансированный бюджет, если мы просто не выживем?” – объяснил глава Минздрава.

Он рассказал, что предложил главе Минфина представить, что, проснувшись 1 января, они узнают, “что мы стоим на пороге какого-нибудь вируса” и страну ждет новая эпидемия, помимо коронавирусной.

26 ноября Марченко заявил, что из-за того, что Украина не получила запланированные транши от Международного валютного фонда в рамках программы stand-by, до конца года в бюджете не хватает $3 млрд.

Кабинет Министров Украины отказался вносить в проект госбюджета на 2021 год повышение заработной платы для медицинских работников.

О необходимости увеличить выплаты медикам Степанов говорит на каждом брифинге.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 12 декабря в Украине подтверждено 885 039 случаев коронавирусной инфекции, из них 12 811 – за последние сутки. Скончалось 14 998 пациентов с COVID-19, выздоровел 494 001 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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