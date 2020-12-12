 

Гинцбург назвал причины нападок на «Спутник V»

12.12.2020, 23:26, Новости дня

Нападки на вакцину от коронавируса «Спутник V» объясняются конкуренцией и политикой, сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, «первая причина» негативных отзывов «состоит в том», что «рынок данного вакцинного препарата составляет десятки, а может быть и сотни миллиардов долларов», это «самый большой рынок». Так что «корпорации, люди, которые стоят за этими деньгами и хотят, естественно, получать прибыль, за эту прибыль борются и сражаются». Для них «все средства хороши», сказал Гинцбург.

Он также указал на политические мотивы нападок. Он обратил внимание на то, что «на выборах в одной американской стране сыграло довольно-таки определяющую роль, когда ряд разработчиков вакцинного препарата на третий-пятый день после окончания выборов дружно объявили, что они создали вакцину». Гинцбург указал, что «до этого вакцина не была создана», передает ТАСС со ссылкой на YouTube-канал «Соловьев Live».

Гинцбург подчеркнул, что «доказательные базы безопасности и эффективности вакцины «Спутник V» превышают все другие вакцинные препараты, потому что за ними не стоит многолетняя технология создания данных вакцинных препаратов», передает РИА «Новости».

Напомним, Гинцбург сообщил, что «Спутник V», предположительно, будет защищать около двух лет, вакцина американской компании Pfizer – четыре-пять месяцев. «Спутник V» на 96% гарантирует, что привитый не заболеет коронавирусом, если все же это случится, то болезнь пройдет в гораздо более легкой форме, чем в случае, если прививки не было бы.



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