 

В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом

12.12.2020, 23:26, Новости дня

За сутки в Москве умерли 72 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

Как передает ТАСС, общее число выявленных случаев коронавируса в Москве превысило 685 тыс. человек, выздоровели более 524 тыс. из них, 9870 вирус-положительных пациентов скончались (накануне умерли 76 пациентов с коронавирусом).

14 декабря в городе начнется запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска – работников сферы культуры, торговли и услуг. Власти Москвы могут рассмотреть вопрос о преференциях для тех, кто сделал прививку от коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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