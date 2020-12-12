 

Twitter «по недосмотру» отключил возможность ставить лайки сообщениям Трампа

12.12.2020, 23:26, Новости дня

Американская компания Twitter подтвердила, что случайно отключила ряд функций для записей президента США Дональда Трампа, которые посчитала недостоверными.

В Twitter пояснили, что «по недосмотру ограничили возможность взаимодействия с маркированными» записями, но уже «отменили» ограничения, исправив свою ошибку. Некоторое время записи Трампа, которые Twitter отметил как сомнительные или недостоверные, нельзя было «лайкать». Кроме того, пользователи не могли делиться ими или отвечать на них, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Вместо этого в соцсети появлялось сообщение: «Мы пытаемся не допустить, чтобы подобный твит, который нарушает правила Twitter, достигал бы большего числа людей, поэтому мы отключили большинство способов реагировать на него», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Hill.

Напомним, Трамп грозил заблокировать проект военного бюджета на 2021 финансовый год, поскольку в согласованном обеими палатами Конгресса проекте осталось упоминание об освобождении от ответственности интернет-компаний. Трамп неоднократно обвинял Twitter во вмешательстве в американские президентские выборы. В мае глава американской администрации лишил соцсети защиты от претензий по редактированию контента и пригрозил закрыть Twitter.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / Ученые сумели восстановить клетки спинного мозга

27.11 / Тихановская планирует встретиться с Байденом

29.07 / Кабмин Украины утвердил требования к автомобильному газу

11.11 / Львовский горсовет намерен обжаловать в суде решение Кабмина о “карантине выходного дня” – Садовый

30.06 / Суд по делу “Хизб ут-Тахрир” в РФ вновь перенесли из-за коронавируса в СИЗО

04.09 / Карантин из-за COVID введен в Московской духовной академии

11.11 / Москвича наказали за купание в бассейне со сверчками в метро

17.09 / Российский биолог исключил искусственное происхождение коронавируса

06.12 / США назвали уроженцев Курильских островов японцами

30.08 / Минюст США обвинили в ограничении расследования «сговора» Трампа и Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска