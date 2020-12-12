 

“Хорошо сходить в бассейн”: Екатерина Шпица впечатлила поклонников подтянутой фигурой

12.12.2020, 23:10, Разное

Популярная актриса Екатерина Шпица разместила на своей странице в Instagram серию фотоснимков, на которых предстала в эффектном купальнике. Публикация знаменитости вызвала восторженные отзывы фолловеров.
Коллаж состоит из трех фотографий, снятых с одного ракурса в плавательном бассейне. На них Екатерина Шпица облачена в закрытый купальник темно-зеленого цвета с поясом и пряжкой, а на голову телезвезды надета плавательная шапочка. На заглавном фото красотка позирует, став на цыпочки и подняв руки вверх, на двух других – облокотившись о стену сооружения. Изящное положение тела артистки подчеркивает стройность и красоту её фигуры. “Ох, как же хорошо с утра сходить в бассейн!!!” – таким слоганом сопроводила фотоколлаж хозяйка аккаунта.

Пост актрисы был воспринят подписчиками с изрядной долей восторга. Поклонники восхитились красотой и подтянутостью своей любимицы, попутно отметив её оптимизм и позитивный тонус.



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