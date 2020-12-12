Ученые обнаружили средство для быстрого уничтожения вируса SARS-CoV-2

12.12.2020, 23:10, Разное

Ученые смогли обнаружить средство, способное уничтожать вирус SARS-CoV-2 за короткое время. Речь идет об обычном ополаскивателе для рта, содержащем хлорид цетилпиридиний.

Согласно результатам исследования, опубликованным в British Dental Journal, для нейтрализации патогена при помощи средства для полоскания рта потребовалось 30 секунд. Благодаря чистке зубов пастами с содержанием олова и цинка можно избавиться от SARS-CoV-2 за две минуты на 99,9%.

Как пишет портал “Нью Информ”, новое открытие американских ученых является очень эффективным в борьбе с коронавирусом, поскольку использование средств для гигиены зубов и ротовой полости позволяет снизить концентрацию патогена во рту и избежать распространения вируса.