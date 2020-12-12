Два телеканала РФ скорректировали сетку вещания из-за смерти Валентина Гафта

12.12.2020, 23:10, Разное

Руководители двух отечественных телеканалов рещили изменить сетку вещания на ближайшие дни. Корректировка была внесена в связи с уходом из жизни киноактера Валентина Гафта.

В частности, федеральный телеканал “Россия-1” в субботу проведет трансляцию программы “Белая студия”. Также на понедельник запланирован показ повтора выпуска передачи “Судьба человека”, участие в которой принимал покойный мэтр телеэкрана. В свою очередь, Первый канал подготовил к демонстрации телепроект “Памяти Валентина Гафта” – он будет показан в вечернее время по окончании программы “Время”.



Популярный артист, кинорежиссер и поэт Валентин Гафт скончался 12 декабря на 86-м году жизни. Об этом пишет newinform.com.