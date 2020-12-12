“Стройки – потом”. Степанов снова подчеркнул важность поднятия зарплат медикам

12.12.2020, 22:58, Новости дня

Первое, что нужно сделать в украинском здравоохранении, – повысить медикам зарплаты. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил педиатру Евгению Комаровскому в интервью, которое опубликовано на YouTube-канале врача.

“Это начало. Это то, что должно идти после нуля. Вот мы сейчас находимся в нуле. Вот любые там стройки и все остальное – это должно быть потом. Сначала нужно вот это самое ценное”, – сказал министр.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский осознает проблему.

“У президента вот точно есть 100-процентное понимание, что нам нужно в разы повысить зарплату врачам. Он понимает, что ни о каком изменении в медицине, ни о какой реформе здравоохранения нельзя говорить, пока мы не выведем из этого нищенства, вот этого убогого состояния”, – объяснил Степанов.

О необходимости поднять зарплаты медикам министр здравоохранения говорит на каждом брифинге.

С апреля по сентябрь 2020 года зарплата медиков, которые оказывают специализированную помощь в украинских больницах, составляла около 9 тыс. грн до вычета налогов, сообщили в Национальной службе здоровья Украины. Самые низкие зарплаты были в Одесской области – 7,3 тыс. грн, в Ровенской – 7,5 тыс. грн, в Хмельницкой – 7,8 тыс. грн.

Кабинет Министров отказался вносить в проект госбюджета на 2021 год повышение заработной платы для медицинских работников.