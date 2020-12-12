 

“Стройки – потом”. Степанов снова подчеркнул важность поднятия зарплат медикам

12.12.2020, 22:58, Новости дня

Первое, что нужно сделать в украинском здравоохранении, – повысить медикам зарплаты. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил педиатру Евгению Комаровскому в интервью, которое опубликовано на YouTube-канале врача.

“Это начало. Это то, что должно идти после нуля. Вот мы сейчас находимся в нуле. Вот любые там стройки и все остальное – это должно быть потом. Сначала нужно вот это самое ценное”, – сказал министр.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский осознает проблему.

“У президента вот точно есть 100-процентное понимание, что нам нужно в разы повысить зарплату врачам. Он понимает, что ни о каком изменении в медицине, ни о какой реформе здравоохранения нельзя говорить, пока мы не выведем из этого нищенства, вот этого убогого состояния”, – объяснил Степанов.

О необходимости поднять зарплаты медикам министр здравоохранения говорит на каждом брифинге.

С апреля по сентябрь 2020 года зарплата медиков, которые оказывают специализированную помощь в украинских больницах, составляла около 9 тыс. грн до вычета налогов, сообщили в Национальной службе здоровья Украины. Самые низкие зарплаты были в Одесской области – 7,3 тыс. грн, в Ровенской – 7,5 тыс. грн, в Хмельницкой – 7,8 тыс. грн.

Кабинет Министров отказался вносить в проект госбюджета на 2021 год повышение заработной платы для медицинских работников.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.11 / Sud Ouest – закрыты станции, не горы — Мартен Фуркад призвал французов поддержать зимние спорткомплексы

02.08 / Космический корабль Crew Dragon начал вход в атмосферу Земли

14.08 / Эксперт объяснил решение ФАС РФ признать Apple виновной в злоупотреблениях

17.07 / Витренко покинул пост исполнительного директора Нафтогаза

11.12 / Новый кроссовер Chevrolet Tracker появится в РФ в 2021 году

07.10 / МИД России прокомментировал выводы Организации по запрещению химического оружия об отравлении Навального

14.09 / Белорусская оппозиция нашла способ лишить милицию зарплаты

02.07 / Захарова оценила блокировку семи российских телеканалов в Латвии

11.10 / Школьнику в Санкт-Петербурге предъявили обвинение в покушении на убийство матери

11.07 / Haval показал изображения салона нового Haval H6

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска