В Киеве из-за сообщения о минировании эвакуировали торговый центр River Mall

12.12.2020, 22:58, Новости дня

В Киеве 12 декабря эвакуировали людей из торгово-развлекательного центра River Mall из-за сообщения о минировании, которое пришло на его электронную почту. Об этом сообщил “Киев оперативный” на своей странице в Facebook.

По информации паблика, на месте происшествия ожидали взрыво-техническую службу.

https://www.facebook.com/KyivOperativ/videos/449980202830213/

В пресс-службе торгового-развлекательного центра сообщили о закрытии “по техническим причинам” с 18.30.

https://www.facebook.com/rivermallua/posts/2797993793807183

Около 20.50 в River Mall сообщили о возобновлении работы.

https://www.facebook.com/rivermallua/posts/2798056407134255