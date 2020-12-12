ОПЗЖ делала политические дивиденды на войне, а сейчас хочет делать их на коронавирусе и вакцинации – Билецкий

12.12.2020, 22:58, Новости дня

Лидер “Национального корпуса” Андрей Билецкий раскритиковал попытки главы политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” и нардепа от этой фракции Виктора Медведчука договориться о поставках или производстве в Украине российской вакцины от коронавируса. В эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” 11 декабря он заявил, что об этой вакцине нет информации.

“Мы имеем отсутствие каких-либо данных об этой вакцине. Украинцы должны сейчас подумать: что нам сейчас предлагается колоть? Ради чего? Ради политических дивидендов? ОПЗЖ делала на войне политические дивиденды, сейчас хочет делать на людях в Украине, на коронавирусе и вакцинации те же самые политические дивиденды. Ни одна нормальная страна сейчас эту вакцину не использует. А примеры Индии и так далее… Они испытывают, они не собираются ею вакцинировать все население, они испытывают, разрабатывая, собственно говоря, свою вакцину. Израиль, Турция на этой неделе отказались вообще вести речь о вакцинации так называемым “Спутником V”. А второй вопрос – это вопрос поездок Медведчука по любому поводу [в Россию]. Это вопрос Службы безопасности и РНБО”, – сказал Билецкий.

Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована 11 августа.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Российская вакцина недоработана, считают в США.

6 октября Медведчук на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сказал, что, находясь в аннексированном Крыму, сделал прививку российской вакциной “Спутник V”, манипуляцию провели также его жене и сыну. Нардеп предложил рассмотреть возможность поставок этой вакцины в Украину, “даже несмотря на те кризисные отношения, которые существуют между нашими странами”. Путин ответил, что это возможно.

Российский фонд прямых инвестиций сообщил о готовности разработчика российской вакцины “Спутник V” производить препарат на базе мощностей украинской фармацевтической компании “Биолек” по итогу встречи Путина и Медведчука. Однако компания “Биолек” опровергла это заявление. Администрация компании заявила, что фирма может производить только зарегистрированные в Украине препараты.