 

На Украине возбудили дело из-за исполнения гимна Венгрии депутатами в Закарпатье

12.12.2020, 22:32, Новости дня

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело из-за исполнения венгерского гимна депутатами объединенной территориальной общины в Закарпатской области.

В СБУ завили, что инцидент проверяют на наличие признаков госизмены, посягательства на территориальную целостность страны и подделки документов, передает агентство «Украинские новости».

Напомним, ранее произошло очередное обострение в отношениях Украины с Венгрией. СБУ провела обыски в офисах венгерских общественных организаций Закарпатской области, подозревая их в деятельности, подрывающей суверенитет Украины. Губернатор Закарпатской области Алексей Петров пригрозил руководству венгерской общины Украины обвинением в госизмене.

Киев обвиняет Венгрию в попытках создания анклава на территории Украины.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Посол Ирана предложил создать «клуб стран под санкциями»

05.12 / Познер описал феномен нелюбви россиян к себе

01.12 / Единый номер 122 по COVID-19 заработал по всей России

25.06 / Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд

08.07 / В МВД сообщили о шестой жертве пожаров в Луганской области

12.09 / В Белоруссии сказали, кто финансирует «женские марши»

29.06 / В Кремле пожелали американцам спокойствия и гармонии

29.06 / Отцу, застрелившему сына из охотничьего ружья, грозит до 15 лет тюрьмы

14.09 / В Черногории подвели окончательные результаты выборов

20.07 / Компания Tesla временно остановит работу главного завода в Калифорнии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска