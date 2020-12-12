 

В акциях протеста во Франции приняли участие свыше 26 тыс. человек

12.12.2020, 22:32, Новости дня

Во Франции более 26 тыс. человек вышли на улицы, чтобы выразить протест против 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности», сообщило МВД страны.

По всей стране прошло 85 акций протеста. Демонстрации проводятся четвертую субботу подряд. Две предыдущих субботы парижская акция сопровождалась значительными беспорядками, но на сей раз полиция сменили стратегию, чтобы не допустить погромов, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV. 

Как сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, в Париже задержали 142 человека. По его словам, «несколько сотен погромщиков пришли, чтобы совершить насилие», но «стратегия твердости» позволила «помешать» погромщикам и «защитить торговые площадки». 

Многие задержаны за то, что полиция обнаружила у них отвертки, гаечные ключи и другие предметы, которые могут использоваться против сил правопорядка. Другие были помещены под стражу за то, что бросали в жандармов бутылки, дымовые шашки. В парижской акции приняли участие около 5 тыс. человек, передает ТАСС.

20 ноября французский парламент поддержал в первом чтении статью 24, которая предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы и штрафа в 45 тыс. евро за распространение «изображения лица или другого элемента идентификации» полицейского, жандарма «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности». Статья вызвала критику в СМИ и в обществе, журналисты полагают, что этот законопроект может нанести ущерб свободе слова. В ответ на решение парламента во Франции вспыхнули протесты, которые сопровождаются беспорядками.



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