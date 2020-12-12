 

“Предновогодние праздники”: Светлана Лобода впечатлила поклонников эффектным нарядом

12.12.2020, 22:16, Разное

Популярная певица Светлана Лобода разместила на своей странице в Instagram видеоролик, на котором продемонстрировала подписчикам свои роскошные формы в очень пикантном наряде. Публикация знаменитости вызвала восторженные отзывы поклонников.
Опубликованное в микроблоге исполнительницы видео демонстрирует её, едущей в просторном лифте с зеркалами. На красотку надето короткое платье из полупрозрачной ткани телесного цвета, украшенное белым кружевом и длинными блестками. Обута Лобода в открытые босоножки на шпильке, а её голову венчает диадема с драгоценными камнями. Стоя перед зеркалом, певица, по всей видимости, репетирует танцевальные движения, держа при этом в руке микрофон. “Начались предновогодние праздники. А 18-го декабря уже наша премьера. Я очень жду этот день”, – такими откровениями сопроводила ролик звезда сцены.

Фолловеры Светланы Лободы оказались весьма впечатлены её эффектным образом. Поклонники высоко оценили красоту любимицы, назвав наряд певицы прекрасной, а его обладательницу – “богиней сердец”. За сутки видеоролик просмотрело более миллиона подписчиков.



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