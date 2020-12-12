“Мы были вместе”: Режиссер Саид Багов рассказал о давнем знакомстве с Валентином Гафтом

12.12.2020, 22:16, Разное

Известный актер и кинорежиссер Саид Багов дал интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснил о нюансах знакомства и дружбы с мэтром киноэкрана Валентином Гафтом, ушедшим из жизни 12 декабря. По словам режиссера, его знакомство с актером было длительным, а вот дружба – недавней.

Как упомянул Багов, с Гафтом он познакомился еще в середине 70-х годов прошлого века, будучи восемнадцатилетним студентом ГИТИСа. Представители киноискусства периодически осуществляли общение, а несколько лет тому назад, во время работы над одним из совместных спектаклей, началась их очень тесная и теплая дружба. Комментируя уход из жизни актера, Саид Багов признался, что звезда экрана вовсе не ушел из его жизни, а остался в сердце навеки.



“Мы были вместе и были рады сотрудничеству. Это была настоящая дружба и настоящая работа, это было счастье”, – резюмировал Саид Багов. Об этом пишет Политэксперт.