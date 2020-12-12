 

Депутат Госдумы назвал территорию Казахстана “подарком от России”. МИД Казахстана вручил ноту РФ

12.12.2020, 22:04, Новости дня

Министерство иностранных дел Казахстана пригласило временного поверенного в делах России Александра Комарова после высказывания депутата Госдумы Вячеслава Никонова, заявившего в эфире “Первого канала”, что территория республики – это “большой подарок” России и СССР. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба дипломатического ведомства.

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков “выразил недоумение” в связи со словами Никонова. Казахстан ожидает “адекватной оценки российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода”, говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/KazakhstanMFA/posts/2231504413652115

10 декабря Никонов, в эфире “Первого канала” в передаче, посвященной годовщине подписания Беловежских соглашений, рассуждал, какие из бывших советских республик и стран зоны влияния СССР появились “благодаря России”. 

“Казахстана не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен. Они [казахи] существовали гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России и Советского Союза”.

Соответствующий фрагмент опубликован “Tengrinews.kz – Новости Казахстана” в Telegram-канале.

Советский Союз распался в декабре 1991 года. 8 декабря главы Беларуси, России и Украины собрались в Беловежской пуще, констатировали, что СССР прекращает свое существование, и подписали соглашение о создании СНГ. Подпись под документом поставили высшие должностные лица и главы правительств трех стран: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от РСФСР, Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Беларуси, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины.

В результате распада СССР были образованы 15 независимых государств.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / Нардеп Буймистер: Повышение тарифа на передачу электроэнергии не решает вопрос с долгами на энергорынке, а перекладывает бремя на бизнес

08.07 / США заподозрили TikTok в несоблюдении конфиденциальности данных детей

04.08 / Эксперт оценил идею конституционной реформы Лукашенко

05.11 / Асеев: На Донбассе 30 тыс. “ополчения”, 200 тыс. граждан с паспортами РФ, местные, которые нас ненавидят. И вы хотите в марте 2021-го дать им право голоса?

03.09 / МИД Украины: Украина не ведет подрывной деятельности против Беларуси

27.07 / Армения сообщила о гибели контрактника на границе с Азербайджаном

17.09 / CMИ: Вещество «Новичок» было обнаружено на бутылке с водой Навального

25.06 / У Солнца были обнаружены новые частицы

31.07 / В Следкоме Беларуси заявили, что наемники ЧВК “Вагнер” путаются в показаниях

08.07 / Экс-генерал ФСБ поделился секретами вычисления шпионов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска