“Это шахматка”. Уволенный глава Днепропетровской ОГА не исключил, что снова получит ту же должность

12.12.2020, 22:04, Новости дня

Бывший председатель Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) Александр Бондаренко считает, что снова может занять эту должность, которую сейчас занимает Валентин Резниченко. Об этом Бондаренко заявил “Радіо Свобода” 12 декабря.

“Я когда пришел на должность 15 месяцев назад, то перебирал дела у Резниченко. И сейчас ему же отдаю. Это такая шахматка. Пост сдал – пост принял. Поэтому будет не удивительно, если мы еще раз обменяемся такими мандатами доверия и еще раз друг другу передадим очередь”, – сказал он.

Бондаренко был назначен главой Днепропетровской ОГА в сентябре 2019 года.

9 декабря 2020 года Кабинет Министров согласовал кандидатуру Резниченко на пост главы Днепропетровской ОГА и в тот же день согласовал отставку Бондаренко.

Приказ о назначении Резниченко президент Украины Владимир Зеленский подписал 10 декабря.