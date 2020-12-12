 

СБУ открыла дело о госизмене из-за исполнения гимна Венгрии депутатами в Закарпатской области

12.12.2020, 22:04, Новости дня

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту возможной государственной измены на депутатов в Закарпатской области, которые после принятия присяги исполнили гимн Венгрии. Об этом сообщили в СБУ на запрос “Українські новини”. 

“Обстоятельства действий депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины в Закарпатской области исследуются в уголовном производстве по части 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), части 1 статьи 111 (госизмена) и части 3 статьи 358 (подделка документов)”, – сообщили в ведомстве.

Детали расследования не сообщаются.

21 ноября в Сюртовской объединенной территориальной общине в Закарпатской области местный голова вместе с депутатами после принятия присяги исполнили гимн Венгрии. Служба безопасности Украины начала проверку. 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал недопустимой ситуацию, когда граждане Украины, депутаты объединенных территориальных общин на инаугурационном заседании поют национальный гимн другого государства, в частности Венгрии.

СБУ 30 ноября провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из иностранных благотворительных фондов. Сотрудники службы проверяли информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины. МИД Венгрии вызвало посла Украины и выразило недовольство.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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