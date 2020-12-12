Biznes Alert – ещё одно пугало — санкции против «Северного потока —2» могут обмануть ожидания

12.12.2020, 22:00, Новости дня

Несмотря на то, что благодаря санкциям США против «Северного потока — 2» строительство газопровода было приостановлено почти на год, существуют сомнения, что новые ограничения дадут желаемый результат, пишет польский журналист Мариуш Маршалковский. На портале Biznes Alert он сравнивает их с ещё одним пугалом наподобие ядерного оружия, главная задача которого не применение, а сдерживание.



Reuters

Палата представителей США одобрила санкции против «Северного потока — 2». Положение о санкциях содержится в законопроекте об оборонном бюджете США на 2021 год. Этот шаг свидетельствует о решимости США в данном вопросе, однако имеются некоторые сомнения в связи с тем, что санкции США против российско-немецкого газопровода могут и не принести ожидаемых результатов, пишет на портале Biznes Alert польский журналист Мариуш Маршалковский.

В ходе обсуждения новых санкций возникают сомнения касательно их окончательного влияния на дальнейший процесс строительства и эксплуатационного функционирования «Северного потока — 2», добавляет автор. Основным элементом этих обсуждений выступают положения принятого проекта оборонного бюджета (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2021 год, предусматривающего санкционные ограничения в отношении компаний стран ЕС, Великобритании, Швейцарии и Норвегии, которые предоставляют некоммерческие услуги.

Однако новые положения требуют и проведения консультаций с правительствами вышеупомянутых стран перед тем как применить санкции и предполагают возможность отказа от режима санкций президентом США в случае, когда этого требуют национальные интересы. Именно лоббирование некоторых заинтересованных групп привело к тому, что механизм санкций может оказаться не таким уж жёстким. Тем не менее перспектива введения возможных санкций всё-таки вызывает серьёзные опасения у компаний, которые до недавних пор принимали активное учатие в строительстве проекта.

Сегодня все судна задействованные в прокладке газопровода по дну Балтийского моря ходят под флагом России. Опасаясь санкций, российские компании создают фиктивные компании и передают им свои активы. Так дело обстояло с «Академиком Черским», баржей «Фортуна» и другими суднами снабжения. «Гонка со временем ставит под угрозу эффективность санкций», — подчёркивает Маршалковский.

В статье он рассказывает, что в свою очередь закон о «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA) 2019 года касается двух проектов «Газпрома»: «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Когда в мае 2019 года он был передан в Сенат, строительство газопровода «Северный поток — 2» было завершено более чем на 30%, а газопровода «Турецкий поток» — примерно на 60%. Однако ввиду затянувшейся работы над санкциями русские завершили последний проект руками голландско-швейцарской компании Allseas без каких-либо проблем и угрозы риска санкций. Однако им не так повезло в случае с «Северным потоком — 2», потому что 21 декабря 2019 года, после подписания NDAA Дональдом Трампом, Allseas почувствовав угрозу реального риска, отказалась от строительства. На тот момент проект был готов примерно на 94%, объясняет автор.

Конечно, настоящие санкции США в отношении «Северного потока — 2» в значительной степени выполнили поставленную перед ними задачу — строительство было остановлено практически на год. Они привели к отказу большинства западных компаний от физического строительства газопровода и заставили Россию собственными силами возобновить строительство газопровода.

И хоть очередные санкции рискуют нанести удар по европейским компаниям и институтам отдельных стран ЕС, Вашингтон хочет избежать непосредственных споров с Европой, поэтому он и ввёл ряд исключений.

Польский журналист обращает внимание на то, что раз у россиян нет деловых контактов с американцами, особенно в сфере коммерческого предоставления морских услуг, то они теоретически не чувствуют давления, вытекающего из положений новых санкций. Тем не менее предпринятые ими шаги по реорганизации и изменению прав собственности своих активов свидетельствует скорее о некоторой осторожности в плане вырисовывающихся на горизонте новых санкций, нежели из опасения введений ограничений на кредитование в американских банках или заморозки коммерческой деятельности в США, которую российские компании из морской отрасли в любом случае не проводят.

«Следовательно, санкции США в отношении «Северного потока—2» выступают в качестве ещё одного пугала, чем-то наподобие ядерного оружия в вооруженном конфликте, роль которого состоит в сдерживании, а не в применении. Неизвестно, однако, будут ли они введены вовремя и смогут ли они нанести удар по европейским институтам участвующим в этом противоречивом проекте», — резюмирует на портале Biznes Alert польский журналист Мариуш Маршалковский.