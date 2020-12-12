 

Le Monde – «последняя капля» — слова Макрона о полицейском насилии спровоцировали протесты служителей правопорядка

12.12.2020, 22:00, Новости дня

Во многих крупных городах Франции прошли протесты стражей правопорядка, которые возмущены постоянной критикой и дискредитацией со стороны главы государства, пишет Le Monde. Как напоминает издание, в недавнем интервью интернет-порталу Brut Эммануэль Макрон признал существование «насилия со стороны полицейских» и назвал «неприемлемым» повышенное внимание к темнокожим гражданам во время патрулей.


Reuters

В пятницу в крупных городах Франции продолжились протесты нескольких сотен полицейских, которые выражают своё негодование после слов президента Макрона о насилии со стороны органов правопорядка, пишет Le Monde.

Согласно источнику в полиции, 200 полицейских вышли на улицу перед префектурой Бордо, а в Нанте около 300 человек вышли на демонстрацию перед префектурой и департаментским управлением общественной безопасности, спокойно раздавая листовки. Вечером стражи правопорядка также собрались в Париже на площади Трокадеро, включив мигалки и сирены. На фотографиях в соцсетях можно увидеть, что на митинг вышло несколько десятков человек.

В пятницу демонстрации прошли также в Дижоне, Тулузе и Бобиньи, отмечает французская газета со ссылкой на Союз национальной полиции. Всего, согласно источнику в полиции, выступления затронули 14 департаментов. Они начались ранее на этой неделе.

Как объяснил генеральный секретарь Союза национальной полиции Фабьен Ванемельрик, протестующие «по горло сыты» и «возмущены» тем, что из них делают мишень для критики и дискредитируют. По словам представителя профсоюза, слова Эммануэля Макрона для многих стали «последней каплей».  

Как напоминает издание, 4 декабря во время интервью онлайн-платформе Brut глава государства назвал «неприемлемым» то, что полицейские патрули чаще останавливают молодёжь с «небелой» кожей. Также президент признал существование «насилия со стороны полицейских», подчеркнув, что предпочитает использовать это выражение, а не «полицейское насилие».

После этого интервью Эммануэль Макрон объявил 8 декабря о проведении в январе конференции по безопасности, чтобы «улучшить условия деятельности» стражей правопорядка и «укрепить» их связи с французами. Профсоюз Unité SGP-FO воспринял эту новость одобрительно, однако Союз национальной полиции (представляет большинство полицейских) и Synergie Officiers восприняли её настороженно. «Нам предлагают новую конференцию, хотя условия не выполнены и, главное, ничего не согласовано в области защиты полицейских и социальных мер», — приводит Le Monde сожаления представителя Союза Фабьена Ванемельрика, которыми он поделился в пятницу. 



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