 

Величие человека – Личное мнение

12.12.2020, 21:50, Разное

Светка Лобода отказалась выступать на «Золотом граммофоне» с формулировкой: «Ванна может быть только у меня!»


  Фото: Соцсети

Вот как это прокомментировали организаторы премии:

«Она узнала, что в гримерке у певицы Мари Краймберри тоже есть ванна. И со словами «Ванна может быть только у меня!» отказалась выступать и уехала из концертного зала. Это неуважение по отношению к премии и к зрителям, которые ждали Светлану». kp.ru.

Ну, что же: вполне в духе Лободы.

  
Помните скандал, который Светка, разговаривая на языке зассаной подворотни, учинила в аэропорту, требуя к себе особого отношения?

https://t.me/lenamiro/7756

Требование ванны, которая может быть только у неё, — из той же оперы.  

Чем больше человек терпит унижений сам, тем болезненнее у него самолюбие, выше апломб и несуразнее требования.

Все видели, как быдло ведёт себя в Турции? Весь год ползают раком перед начальством, а в отелях отрываются, быкуют, кочевряжатся, строят из себя потомственную знать.

  А в офисах? У кого больше всего понтов? Кто плывёт по коридорам с выражением морды «царица»? Секретарши главного, не так ли?

Может, у вас был другой опыт, но мой опыт работы в компаниях часто сталкивал меня с чванливыми девками на побегушках перед Самым, которые гоняют его джет — ему, не себе! — за «Аспирином» во Францию и, как следствие, чувствуют себя причастными к Олимпу богов.

  Поведение Лободы укладывается в модель униженной, которая любит унижать.  

Нет класса. Нет породы. Нет достоинства.  

Знаете, как начинается утро уборщицы у меня дома? Я делаю ей кофе, а потом она приступает к уборке.

  Величие человека проявляется в том, как он обращается с людьми маленькими. Это не мои слова (я бы не употребила прилагательное «маленькие» по отношению к любым взрослым людям, но смысл вы поняли), не помню, кто их автор, но они запали мне в душу.  

Надеюсь, западут и вам.  

А Светке желаю всё-таки заняться самовоспитанием и перестать брызгать своими комплексами на окружающих.

  Своего слушателя нужно любить и уважать, хотя бы потому, что он тебя кормит.  

А вы какой совет дадите Лободе? Сами-то быдлите? Только честно! 

Источник: Лена Миро



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