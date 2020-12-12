Величие человека – Личное мнение

12.12.2020, 21:50, Разное

Светка Лобода отказалась выступать на «Золотом граммофоне» с формулировкой: «Ванна может быть только у меня!»



Фото: Соцсети

Вот как это прокомментировали организаторы премии:

«Она узнала, что в гримерке у певицы Мари Краймберри тоже есть ванна. И со словами «Ванна может быть только у меня!» отказалась выступать и уехала из концертного зала. Это неуважение по отношению к премии и к зрителям, которые ждали Светлану». kp.ru.

Ну, что же: вполне в духе Лободы.



Помните скандал, который Светка, разговаривая на языке зассаной подворотни, учинила в аэропорту, требуя к себе особого отношения?

https://t.me/lenamiro/7756

Требование ванны, которая может быть только у неё, — из той же оперы.

Чем больше человек терпит унижений сам, тем болезненнее у него самолюбие, выше апломб и несуразнее требования.

Все видели, как быдло ведёт себя в Турции? Весь год ползают раком перед начальством, а в отелях отрываются, быкуют, кочевряжатся, строят из себя потомственную знать.

А в офисах? У кого больше всего понтов? Кто плывёт по коридорам с выражением морды «царица»? Секретарши главного, не так ли?

Может, у вас был другой опыт, но мой опыт работы в компаниях часто сталкивал меня с чванливыми девками на побегушках перед Самым, которые гоняют его джет — ему, не себе! — за «Аспирином» во Францию и, как следствие, чувствуют себя причастными к Олимпу богов.

Поведение Лободы укладывается в модель униженной, которая любит унижать.

Нет класса. Нет породы. Нет достоинства.

Знаете, как начинается утро уборщицы у меня дома? Я делаю ей кофе, а потом она приступает к уборке.

Величие человека проявляется в том, как он обращается с людьми маленькими. Это не мои слова (я бы не употребила прилагательное «маленькие» по отношению к любым взрослым людям, но смысл вы поняли), не помню, кто их автор, но они запали мне в душу.

Надеюсь, западут и вам.

А Светке желаю всё-таки заняться самовоспитанием и перестать брызгать своими комплексами на окружающих.

Своего слушателя нужно любить и уважать, хотя бы потому, что он тебя кормит.

А вы какой совет дадите Лободе? Сами-то быдлите? Только честно!