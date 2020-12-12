Мнение: Умер Валентин Гафт. Чтобы ты обосрался 2020-й!

12.12.2020, 21:40, Разное

Тяжелый год, хотя, на самом деле, Гафту было 85 лет, тут уже не до суеверий. Да и Джигарханян тоже прожил хорошую жизнь, как и Борис Клюев. Но все равно полное гадство.

Однако, в понедельник-вторник смотрите на моем канале ролик посвященный Валентину Иосифовичу, если успею – сделаю до НГ еще про Клюева и Джигарханяна. И надеюсь, больше не придеться. В этом году.

Берегите себя и близких.