Сын президента Венесуэлы привился российской вакциной «Спутник V»

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12.12.2020, 21:38, Новости дня

Сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

«Хочу сказать миру, что Венесуэла верит в Россию, в ее медицину и науку», – приводит телеканал Venezolana de Televisión на своем сайте слова 30-летнего политика, передает ТАСС.

Он также поблагодарил российские власти за щедрость по отношению к народу Венесуэлы, подчеркнув, что, как и вся молодежь страны, он испытывает глубокое уважение к России, «которая может рассчитывать на союзника в его лице».

Венесуэла получила первую партию российской вакцины от коронавируса 2 октября. В ноябре сообщалось, что поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венесуэлу начнутся в январе 2021 года.

В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от COVID-19. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина – от Центра имени Чумакова РАН. Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. В настоящее время РФ разрабатывает еще не менее десяти вакцин от коронавируса.



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