Гинцбург сравнил защиту от COVID-19 вакцин «Спутник V» и Pfizer

12.12.2020, 21:38, Новости дня

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», предположительно, будет защищать около двух лет, вакцина американской компании Pfizer – четыре-пять месяцев, сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Я могу сейчас только предполагать, необходимы экспериментальные данные. Что касается нашей вакцины (Спутник V» – прим. ВЗГЛЯД), платформа, на основе которой она была создана, на ней была создана вакцина против Эболы. Там есть экспериментальные данные, показывающие, что данный аналогичный вакцинный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть и больше. На какой срок будет давать защиту препараты Pfizer, трудно сказать, но, исходя из общего механизма действия таких препаратов, надо думать, что срок защиты будет составлять не больше четырех, от силы пять месяцев, хотя это необходимо экспериментально проверить», – сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС.

По его словам, вакцина «Спутник V» на 96% гарантирует, что привитый не заболеет коронавирусом, если все же это случится, то болезнь пройдет в гораздо более легкой форме, чем в случае, если прививки не было бы, передает РИА «Новости».

В начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Более 100 тыс. человек в РФ уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более 2 млн получат ее в декабре. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%.

Отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции уже привились министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, а также лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Среди рекомендуемых ограничений для привившихся – отказ от употребления алкоголя в течение трех дней после прививки каждой из доз вакцины, но о полном отказе от алкоголя на период формирования иммунитета к вирусу речь не идет.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.