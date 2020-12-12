Авторы NI заявили о начале в России подготовки к охоте на подлодки НАТО

12.12.2020, 21:22, Разное

Авторы американского издания NI заявили о начале в РФ подготовки к охоте на подлодки НАТО. Именно с этой целью, уверены журналисты, Северный флот ВМФ РФ проводил испытания в течение пяти месяцев.

Недавно корабль «Вице-адмирал Кулаков», вместе с экипажем, вернулся в порт Североморска после длительного похода. За время отсутствия экипажем были проведены тренировки по выявлению и противодействию подводным лодкам. В частности, проверено гидроакустическое оружие. Исходя из мнения авторов The Nation Interest, все эти действия призваны повысить готовность экипажа корабля находить и противостоять подлодкам НАТО в условиях северного региона.

Оснащение корабля действительно позволяет эффективно находить и уничтожать подводные лодки. С этой целью на его борту имеются торпедные установки и противолодочные ракеты. Также «Вице-адмирал Кулаков» может эффективно противостоять надводным целям. На его борту могут располагаться вертолёты «Ка-27», оснащённые противолодочным снаряжением, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».