 

Названы 12 продуктов для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

12.12.2020, 21:22, Разное

Медицинские специалисты составили список из 12 продуктов, способных предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Диета должна включать натуральные компоненты, содержащие калий, клетчатку, витамины и антиоксиданты.
Для снижения вероятности возникновения сердечного приступа рекомендуется включить в рацион авокадо, томаты, чеснок, жирную рыбу, зеленый чай, оливковое масло, бобовые, орехи, ягоды, цельнозерновые, черный шоколад, листовые овощи.

Регулярное потребление помидоров позволяет снизить риск развития анемии, атеросклероза, ишемической болезни, тахикардии, а также гипертонии, поскольку содержащиеся в томатах вещества нормализуют артериальное давление. Эти овощи способствуют улучшению деятельности нервной системы. В ягодах и масле оливы содержатся концентрированные витамины и антиоксиданты, необходимые для борьбы со свободными радикалами.

Авокадо, миндаль, жирная рыба благодаря имеющимся в них кислотам положительно воздействуют на работу сердца. Цельнозерновые помогают очистить сосуды, нормализовать обмен веществ, снизить уровень “плохого” холестерина. Медики советуют добавлять к основным блюдам чеснок для снижения давления, расслабления сосудов и улучшения кровотока.

Как информирует “НьюИнформ”, в капусте, салате, мангольде, шпинате содержатся микро- и макроэлементы, необходимые для нормальной работы сердца и сосудов. Регулярное потребление листовых овощей существенно снижает риск развития сердечного приступа и других патологий. Специалисты советуют проконсультироваться с врачом, так как вышеуказанные продукты могут иметь противопоказания к употреблению.



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