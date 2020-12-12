Экономисты назвали выгодные способы вложить деньги перед новогодними праздниками

12.12.2020, 21:22, Разное

Экономисты назвали наиболее выгодные и перспективные способы вложить деньги перед новогодними праздниками. Инвестиции в ценные бумаги и покупка иностранной валюты не только позволят сохранить капитал, но и приумножить его.

Именно об этом говорит кандидат экономических наук из Российского института стратегических исследований Михаил Беляев. Он уверен, что в канун Нового года наиболее выгодными являются вложения в валюту, стабильнее чем рубль. Речь идёт о долларе. Также он посоветовал гражданам обратить внимание на ценные бумаги и, при возможности, вкладывать средства в акции крупных компаний. С подобной точной зрения полностью согласен доцент Школы экономики на кафедре «Финансы и кредит» из Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич. Эксперт считает наиболее выгодным капиталовложением именно долларовые акции зарубежных корпораций, занимающихся рынком недвижимости.

В заключении эксперт настоятельно не рекомендовал обращать внимание на автомобили и бытовую технику, так как в условиях инфляции это далеко не лучшее вложение денег. Рынок жилой недвижимости куда более перспективен в вопросах экономической выгоды, пишет интернет-издание NationNews.