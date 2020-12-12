Мнение: Заголовки «Би-би-си» о вакцинах, богатая Россия и лекарство от мышечного старения

12.12.2020, 21:16, Разное

1. В Минобороны РФ заявили, что на Западе ведётся информационная атака на первую в мире российскую вакцину от коронавируса, Спутник-5. И действительно, достаточно зайти на сайт «Би-Би-Си», чтобы убедиться, что западные СМИ освещают нашу вакцину в лучших традициях британского лицемерия:

https://twitter.com/27khv/status/1336281464506376192

Bryan MacDonald: Две новости, опубликованные в тот же день на сайте британского государственного телеканала @BBCNews.

[А. Первый заголовок.

«Вакцина от КОВИД-19: Первый человек в Соединённом Королевстве получил прививку от Pfizer».

Б. Второй заголовок.

«Коронавирус: Вакцина Спутник-5 поспешно выпущена для опасающихся россиян».]

A) Вы только посмотрите на эту храбрую маленькую старушку, которой делают правильную Западную прививку (не будем упоминать, что 40% британцев заявили, что не будут ею прививаться).

Б) Русские напуганы этой противной Восточной прививкой!

Впрочем, ничего нового. В подобном ключе «Би-би-си» подаёт практически все новости из России – они либо специально выискивают негатив, либо обставляют негативными эпитетами даже самые позитивные новости.

2. К вопросу о том, почему разработка собственной вакцины от ковида столь важна. Купить иностранные прививки вам просто так не дадут:

https://lenta.ru/news/2020/12/10/poor/

Миллиарды жителей планеты скорее всего не получат вакцину от коронавируса в ближайшее время, поскольку богатые страны раскупили большинство самых многообещающих препаратов, сообщает The Guardian. Страны Запада оставили наиболее бедные государства мира без защиты: девять из десяти человек там не смогут сделать вакцину в 2021 году.

Богатые страны, где живет 14 процентов населения мира, обеспечили себя 53 процентами наиболее многообещающих вакцин. Больше всего доз на душу населения купила Канада: их хватит, чтобы вакцинировать каждого канадца пять раз. Почти все препараты от Pfizer пойдут на Запад: там купили уже 96 процентов доз. Вакцина Moderna, которая, как утверждается, имеет 95 процентную эффективность, тоже предназначена для богатых. Цены на обе вакцины высоки, и доступ для стран с низкими доходами будет затруднен также и из-за сверхнизких температур, при которых их необходимо хранить.

Отсюда можно сделать вывод, что Россия — богатая страна. Но, в отличие о других богатых стран, мы готовы развернуть производство и вакцинацию у всех, кто готов серьёзно с нами сотрудничать.

3. Возможно, наконец-то найдено лекарство по крайней мере от одного неприятного аспекта старения:

https://lenta.ru/news/2020/12/11/age/

Ученые Стэнфордского университета в США раскрыли, что блокирование активности одного специфического белка у старых мышей останавливает старение мышц и восстанавливает массу тела. Наоборот, усиление активности белка способствует атрофию и ослабление мускулатуры. О новом способе борьбы со старческой немощью сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Исследователи показали, что у старых животных уровень белка 15-PGDH повышен в мышцах и широко экспрессируется в других тканях. По мнению специалистов, именно это соединение играет ключевую роль в физической слабости и потери мышечной массы у пожилых людей, что известно как саркопения. Количество митохондрий в тканях сокращается, в результате чего уменьшается снабжение энергией.

Известно, что молекула под названием простагландин E2 может активировать мышечные стволовые клетки, что помогает восстановить поврежденные мышечные волокна. Уровни E2 регулируются 15-PGDH, который расщепляет простагландин. Ученые определили, что по сравнению с молодыми мышами у старых животных уровень 15-PGDH был повышен в мышцах, а уровень простагландина E2 был ниже. У старых людей в возрасте от 70 до 80 лет уровень экспрессии 15-PGDH также был выше, чем у людей в возрасте 20 лет.

Исследователи вводили мышам небольшую молекулу, которая блокировала активность 15-PGDH, ежедневно в течение одного месяца. При этом уровень простогландина восстанавливался до значений, характерных для молодых грызунов. Мышечные волокна стали крупнее и сильнее, чем до введения блокиратора.

Кстати, слово «мышца» происходит от слова «мышь», а слово «мускул» от латинского musculus – «мышонок» (наши предки считали, что движение мышцы под кожей похоже на бегущую мышь).