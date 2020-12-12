Боль грызет нас изнутри

12.12.2020, 21:14, Разное

Россияне привыкли, что неизлечимо больной человек должен страдать. Как это изменить и почему силовики атаковали «Дом с Маяком»? Говорит Нюта Федермессер.

Сотрудники МВД пришли с проверкой в детский хоспис «Дом с Маяком». Все данные по наличию и использованию лекарств сошлись, но полицейские выявили ошибки в заполнении журналов отчетности. Обезболивание пациентов с применением опиодных препаратов в РФ опасно для врачей — утрата таких лекарств или их неверный учет зачастую приводят к уголовным делам и преследованию медиков. Мы поговорили с учредителем фонда помощи хосписам «Вера», автором проекта «Регион Заботы» Нютой Федермессер о том, почему практика обезболивания в РФ далека от цивилизованной, и обсудили пошаговую инструкцию, что должно сделать правительство для реформы паллиативной медицины.

— На твой взгляд, приближаемся ли мы в РФ к цивилизованной, западной практике в области обезболиваний?

— Думаю, приближаемся. Но впереди еще длинный путь. Чтобы его пройти, нам не хватает нескольких вещей. Первое — это отмена наказания для врача, который неумышленно утратил препарат. Например, он его неправильно списал, или потерял— к примеру, врач скорой помощи выронил из кармана, когда наклонялся к пациенту после ДТП. Ведь у нас «утрата без злого умысла», по сути, приравнивается к выводу препарата в незаконный оборот. То есть, или я потеряла ампулу, или, как было с одним врачом, раздавила ее коленкой, вставая с пола, или у меня ампула закатилась под сейф, который приварен к полу — подобные мелкие ошибки подводят меня под статью.

Естественно, при таких невероятных рисках при работе с опиоидными анальгетиками не каждый врач захочет с ними работать. Я бы даже сказала так: никакой нормальный врач не захочет с ними работать. Но некоторые все-таки работают, потому что понимают: надо исходить из интересов пациента.

И здесь получается такой конфликт: то, что нужно пациенту, противоречит моей собственной безопасности как медика.

Устранение этого конфликта стало бы важным шагом на пути к цивилизованной стране. У нас уже согласованы разумные изменения в законодательстве по обороту наркотиков и в Уголовном кодексе — с переводом этого наказания в административное. Например, потерял препарат — тебе выговор объявили или штраф наложили. Но это изменение [в законе] еще не подписано президентом, хотя есть его поручение.

Нюта Федермессер. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Проблема еще и в том, что в отношении каждого медика у нас работает презумпция виновности, а должно быть наоборот. Такой прессинг врачей не способствует качеству жизни людей с болевым синдромом.

— Можешь по пунктам назвать, какие шаги, помимо отмены уголовного наказания, необходимо сделать власти и обществу, чтобы изменить нашу практику обезболивания?

— Отменить уголовное наказание — это первое и главное. Второе — это сделать так, чтобы в стране были в наличии все нужные формы обезболивающих препаратов. Пероральные (через рот), ректальные (в свечах), инъекционные, когда мы делаем уколы, трансдермальные (пластырь), капельные, сублингвальные — растворимые, которые на язык и в виде спрея в нос.

Вот это разнообразие форм и дозировок позволяет врачу подобрать для пациента нужный препарат в нужном объеме.

Мы уже продвинулись в этом плане, у нас есть многое для взрослых, но у нас нет почти ничего для детей. Нам обещают морфин в сиропе, но пока он еще не появился, поэтому ребенку мы можем его только колоть.

То есть если у ребенка болит не очень сильно что-нибудь — голова или зубик, — мы ему в аптеке купим парацетамол и дадим ему сироп с клубничным вкусом, а если у него ужас как болит — мы ему будем шесть раз в день уколы делать. И это ужасно. Потому что некоторые тяжелобольные дети живут с болью не два дня и не три месяца, а годы. А дети еще и пожаловаться не могут.

Третье, чего нам не хватает, — это современных знаний у медицинского персонала. Наших медиков не учат тому, что боль нужно лечить и устранять. Нет понимания того, что она ухудшает качество жизни. Если боль беспокоит человека — это уже не норма. Боль нам нужна для того, чтобы показать опасность. Сунул руку в огонь — больно, отдернул.

Палата в детском хосписе «Дом с Маяком». Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

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