Мнение: «Семь тезисов об истории», политики без ума от RT и продолжение строительства СП-2

12.12.2020, 20:22, Разное

1. Владимир Мединский опубликовал статью под названием «Семь тезисов об истории». В ней бывший министр культуры и глава Российского военно-исторического общества сетует, что в советские времена у нас были марксизм и истмат, которые устанавливали «чёткие критерии исторических оценок» – однако эти теории канули в Лету, а на смену им ничего не пришло.

Поэтому Мединский предлагает собственную «доктрину», объясняющую, «как нам смотреть на исторический процесс, как изучать и преподавать историю родной страны, как соотносить её с общемировой»:

https://russian.rt.com/opinion/792975-medinskii-istoriya-tezisy

Вкратце, вот о каких семи принципах идёт речь:

А. Историческая и, шире, культурная политика – это неотъемлемая часть политики государственной. Её надо вести.

Б. Необходимость «исторического суверенитета». Мы сами должны трактовать нашу историю. И не просто бороться с фальсификациями, а активно распространять наше собственное видение на другие страны («Хватит оправдываться — надо насаждать, надо продавливать свою точку зрения»).

В. Исторические оценки должны быть объективными. Исторических деятелей нужно судить по меркам эпохи, сравнивая их с современниками, а не только с сегодняшним днём или абстрактными представлениями о добре и зле.

Г. Позитивность истории. История должна нести в первую очередь положительные смыслы, прививая любовь, гордость и чувство сопричастности к прошлому. Однако и негатив замалчивать нельзя.

Д. Непрерывность истории. Россия – продолжательница СССР, Московского государства и Древней Руси, нельзя замалчивать никакие периоды и никакие исторические фигуры в угоду современной конъюнктуре.

Е. Синхронность истории. Историю России нужно изучать параллельно с историей других стран мира, чтобы понимать, что происходило за рубежом в то же самое время. Это автоматически снимает многие мифы о нашей стране.

Ё. Воспитание в школе «сложного человека». Нужно, чтобы ученики понимали причинно-следственные связи и умели давать собственные, сложные ответы на исторические вопросы, а не только простое «да/нет» в рамках чёрно-белой картины мира. Заодно надо снизить бюрократическую нагрузку на учителей и оставить только самые лучшие учебники.

С большей частью этих тезисов можно согласиться, хотя некоторые из них и звучат слишком оптимистично. Например, некоторых исторических личностей мы просто-таки вынуждены оценивать по современным меркам, поскольку отдельные современные личности всерьёз предлагают возродить провальные идеи и методы тех, казалось бы, сугубо исторических личностей.

Можно также дополнить этот список, ибо в нём очевидно упущены некоторые важные вещи:

Ж. История должна быть интересной. Без этого всё остальное бесполезно. Способов добиться интересности много, равно как и убить её в угоду идеологии или строгой научности. Как минимум, не нужно бояться излагать историю как драму со сложными, не чёрно-белыми персонажами – если не получается «Властелин Колец», то пусть будет «Игра престолов».

З. Ключевое значение имеют современные форматы – компьютерные игры и развлекательные видео по истории. А также сериалы, аниме, блоги, мемы, мобильные приложения, косплей и так далее. А не только олдскульные учебники, книги и кино. В частности, именно компьютерные игры могли бы реально помочь продвинуть наши взгляды на историю за рубежом.

И. Не нужно перегружать детей историей. Это всего лишь один из предметов, хотя и очень важный. А уж если мы считаем его особенно важным, давайте тогда лучше сократим литературу и будем изучать историю 19-20 века не по устаревшим художественным книжкам.

Й. В истории, для поддержки интереса, должна быть новизна. Ответственные за историческую политику организации, типа того же РВИО, могут принести немало пользы, если всерьёз займутся раскруткой менее известных исторических периодов и персонажей, а не только бесконечным муссированием и тиражированием более известных.

К. Необходимо законодательно прививать уважение к истории. Разумеется, речь идёт не о запрете свободно обсуждать спорные темы. А о том, что нужно принимать жёсткие меры по отношению к чёрным археологам, вандалам и разрушителям исторического наследия.

Л. Нужно не только охранять, но и восстанавливать ценное историческое пространство. Воссоздавать разрушенные памятники, возвращать исторические названия тем улицам и городам, которые были неудачно переименованы по идеологическим причинам.

М. Историческая наука и историческая политика – это разные, хотя и пересекающиеся вещи. Об этом стоит помнить как политикам, так и учёным. Государство в рамках исторической политики решает свои государственные задачи, а учёные в рамках науки получают беспристрастную картину знаний о прошлом. В идеале, политика и образование не должны противоречить историческому знанию. Периодически нужно делать апдейт и синхронизацию.

Н. Пора открыть архивы. Более конкретно, пора открыть архивы по репрессиям: сейчас масса информации до сих пор засекречена, из-за чего обычные граждане часто не могут получить у государства данных о своих репрессированных родственниках, а фальсификаторы истории имеют огромный простор для распространения разнообразных мифов.

2. Читатели указали на новую рекламу телеканала RT. Ролик создан с помощью технологии дипфейк:

https://olegmakarenko.ru/2018930.html?thread=780082546#t780082546

https://www.youtube.com/watch?v=_wK2dD7NtzU

3. Вопреки прогнозам скептиков, строительство газопровода «Северный поток-2» вчера было возобновлено:

https://lenta.ru/news/2020/12/11/again/

Немцы успешно выдерживают давление США:

https://lenta.ru/news/2020/12/11/ns2/

В Германии заявили, что разочаровались в США после ситуации с «Северным потоком-2» и призывов исполняющей обязанности американского посла в ФРГ Робин Куинвиль заморозить проект. Об этом заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, пишет «Интерфакс».

Представитель немецкой стороны напомнил Вашингтону о нормах международного права и залоге успешного международного сотрудничества. По его словам, США не могут ставить под вопрос право суверенного государства самостоятельно определять свою энергетическую политику.